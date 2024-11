Deklasacja polskiego klubu w Lidze Mistrzów!

Po gładkiej wygranej PGE Projektu Warszawa nad belgijskim Greenyardem Maaseik 3:0, zdecydowanym faworytem swojego środowego meczu był także Aluron CMC Warta Zawiercie. Wicemistrzowie Polski nie mogą grać Ligi Mistrzów u siebie w Zawierciu, dlatego podjęli austriacki Hypo Tirol Innsbruck w Sosnowcu.

Deklasacja w Sosnowcu. Aluron CMC Warta Zawiercie rozbiła rywala w Lidze Mistrzów

Drużyna Michała Winiarskiego wygrała ten mecz zdecydowanie 3:0, a jej przewaga rosła z każdym rozgrywanym setem.

W pierwszym secie zawiercianie zdołali uzyskać kilkupunktową przewagę dopiero od połowy partii, a dokładniej od stanu 11:11. Zwycięstwo 25:21 dały im przede wszystkim cztery punktowe bloki przy zaledwie jednym ich rywali.

W kolejnej odsłonie zaczęło się sensacyjnie, bo od prowadzenia gości aż 1:5, a nawet 3:8. Wicemistrzowie Polski zdołali jednak szybko odpowiedzieć serią pięciu punktów zdobytych z rzędu i doprowadzeniem do remisu. Wyrównana gra w tym secie trwała jednak tylko do stanu 15:14, bo następna seria punktowa zawiercian, tym razem czteropunktowa, dała im bezpieczną przewagę (19:14). To pozwoliło Warcie zwyciężyć 25:19 z punktowym blokiem Bartosza Kwolka i Mateusza Bieńka na koniec.

Trzecia partia to prawdziwa deklasacja. Goście byli w stanie nawiązać równorzędną walkę z Wartą tylko do remisu po 7. Od tego momentu zawiercianie zaczęli im mocno odjeżdżać - po serii 9:2 wicemistrzów Polski zrobiło się 16:9 i stało się jasne, że to spotkanie zakończy się w trzech setach. Końcowy wynik trzeciego seta to 25:16.

W statystykach zawiercianie wyraźnie wygrali ze swoim rywalem zarówno w ataku (42:30) oraz w bloku (10:3). Najwięcej punktów po obu stronach zdobyli Amerykanie - Kyle Ensing i Kyle Hobus, którzy wywalczyli dla swoich drużyn po 15 "oczek".

Aluron CMC Warta Zawiercie ostatecznie bardzo pewnie pokonał austriacki Hypo Tirol Innsbruck 3:0 (25:21, 25:19, 25:16) i od zwycięstwa za trzy punkty rozpoczął nowy sezon siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kolejne zadanie dla drużyny Michała Winiarskiego powinno być trudniejsze, bowiem w czwartek 24 listopada wicemistrzowie Polski zagrają na wyjeździe z belgijskim Knackiem Roeselare. W grupie C rywalizuje także włoski Allianz Milano.

Aluron CMC Warta Zawiercie - Hypo Tirol Innsbruck 3:0 (25:21, 25:19, 25:16)

Aluron CMC Warta Zawiercie: Kwolek (5), Russell (10), Gładyr (3), Tavares (2), Bieniek (8), Ensing (15), Perry (libero) oraz Rajsner (1), Nasri (7), Markiewicz (1).

Hypo Tirol Innsbruck: Pedro Frances (2), Nath (9), Paulson (3), Viiber (1), Hobus (15), Kronthaler (3), Kizinger (libero) oraz Ladner, Kupka (1), Provaznik.