Gigantyczna sensacja w polskiej III lidze! Wygrali pierwszy mecz w sezonie

Unia Tarnów była w tym sezonie zdecydowanie najsłabszym zespołem występującym na poziomie III ligi. Na sześć kolejek przed końcem rozgrywek jest już pewna spadku. Ba, jako jedyna drużyna we wszystkich czterech grupach nie miała na koncie ani jednego zwycięstwa... aż do teraz. W piątek doszło do nie lada sensacji.

Ekipa z Tarnowa w 28. kolejce rozgrywek niespodziewanie pokonała u siebie KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 2:1. Początkowo nic nie zwiastowało niespodzianki. Już w 13. minucie prowadzenie gościom dał Damian Mężyk. Minęły jednak raptem cztery minuty i wyrównał Krzysztof Bociek. Gdy już wydawało się, że mecz zakończy się remisem, w 86 minucie wygraną zapewnił Bartłomiej Sowa. Unii nie przeszkodziła nawet czerwona kartka dla pomocnika Henry'ego Uzoigwe w doliczonym czasie gry.

Wynik dziwi tym bardziej, że KSZO to wicelider grupy IV piłkarskiej III ligi i chyba nikt nie zakładał, że może zaliczyć wpadkę akurat w takim meczu. - Nabite, walczące o awans KSZO przegrywa w Tarnowie. Unia wygrywa pierwszy mecz w sezonie. Ludzie kochani. Chyba największa sensacja w tym sezonie III ligi bez podziału na grupy. Szoker. Kursy na Unię 30/1. Niemożliwe. Oj może braknąć tych punktów na koniec... - podsumował na platformie X komentator Maciek Szcześniewski.

"Niewytłumaczalna porażka". Walczyli o awans, a tu taki klops. "Trudno zebrać myśli"

Regionalne "Echo Dnia" już napisało o "niewiarygodnej kompromitacji", a Radio Kielce o "niewytłumaczalnej porażce". - Zagraliśmy bardzo słaby mecz. Nie byliśmy ani stroną dominującą, ani też nie wyglądaliśmy dobrze fizycznie. Mimo że wyszliśmy na prowadzenie, to od początku to spotkanie nam się nie układało. Teraz tuż po meczu trudno zebrać myśli i wyjaśnić co było przyczyną takiego stanu rzeczy. Fatalna postawa naszego zespołu - skomentował w rozmowie z Radiem Kielce trener KSZO Radosław Jacek.

Mimo wpadki KSZO z dorobkiem 56 punktów pozostało na drugim miejscu w tabeli, dającym udział w barażach. Do prowadzącej Sandecji Nowy Sącz traci "sześć oczek". Ostrowczan goni trzecie Podhale Nowy Targ, które rozegrało jeden mecz mniej, a ma tylko cztery punkty straty. Z kolei Unia Tarnów pozostała na ostatnim 18. miejscu, ale za to podwoiła swoją zdobycz do sześciu punktów. Przy okazji straciła status najsłabszej drużyny w tym sezonie III ligi bez podziału na grupy. W grupie III jeden punkt mniej ma bowiem Polonia Słubice.