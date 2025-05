Oto najnowszy ranking Złotej Piłki. Aż nie chce się wierzyć, kto jest liderem

FC Barcelona sięgnęła już w tym sezonie po Superpuchar Hiszpanii oraz Puchar Króla. Dwukrotnie pokonała w finale Real Madryt, w związku z czym zwycięstwo smakowało jeszcze lepiej. Ale to jeszcze nie koniec, gdyż piłkarze Hansiego Flicka mają przed sobą jeszcze sześć bądź siedem spotkań przed zakończeniem sezonu. Do zdobycia są jeszcze: mistrzostwo kraju oraz Ligi Mistrzów. Już teraz wiemy jednak, że są to wyjątkowe rozgrywki dla katalońskiego klubu.

Oto kandydaci do zdobycia Złotej Piłki. Niespodziewany faworyt

Flick wykonał niebywałą pracę i stworzył prawdziwego potwora. Wojciech Szczęsny w bramce, duet Cubarsi - Inigo Martinez w środku defensywy, Pedri w roli rozgrywającego oraz niezawodny tercet Yamal - Lewandowski - Raphinha, który wykręca w tym sezonie niebotyczne liczby - oto aktualnie najlepsza drużyna na świecie. Nie dziwi zatem fakt, że wielu z nich jest wymienianych w gronie faworytów do zdobycia Złotej Piłki.

- Myślę, że jeśli do końca sezonu osiągnę wszystkie cele, które zapisałem sobie w notesie, szansa na wygranie nagrody indywidualnej będzie bardzo wysoka - wyznał choćby Raphinha. Aspiracji nie ukrywa też zapewne Lewandowski, który dwukrotnie został "okradziony" z tego trofeum w latach 2020-21. Poza FC Barceloną doskonale radzi sobie w tym sezonie również PSG. Nie dość, że zdobyła już Superpuchar oraz mistrzostwo Francji, to jest wciąż w grze o krajowe trofeum oraz Ligę Mistrzów.

Absolutnie genialnie od początku roku prezentuje się Ousmane Dembele. W tym sezonie strzelił już 35 goli, zanotował 11 asyst i niejednokrotnie ratował zespół w trudnych chwilach. Dziennikarze portalu Goal.com uważają, że to właśnie on jest faworytem do zdobycia Złotej Piłki.

"Czy prawdziwy Dembele w końcu przybył?! Od czasu, gdy opuścił Borussię Dortmund, francuski skrzydłowy bardziej frustrował fanów, niż ich zachwycał, pomimo że wyraźnie był graczem o rzadkich umiejętnościach. Teraz jednak znalazł rytm PSG" - przekazano.

Drugie miejsce zajmuje Lamine Yamal, natomiast trzecie Raphinha. Szóstą lokatę okupuje Robert Lewandowski. "Po tym, jak nie znalazł się na liście kandydatów do Złotej Piłki w 2024 roku, wydawało się, że długa i jak dotąd bezowocna próba jej zdobycia dobiegła końca. Po ponownym spotkaniu z Hansim Flickiem cofnął się w czasie, aby stać się jedną z najpotężniejszych 'dziewiątek' w Europie" - czytamy.

