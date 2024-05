Wielka fuzja w PlusLidze! Nowe miejsce na siatkarskiej mapie Polski

Temat przenosin Cuprum z Lubina do Gorzowa Wielkopolskiego był żywy już od kilku tygodni. Miasto Lubin przestało bowiem wspierać klub finansowo, a to zagroziło całej jego egzystencji. Kibice zespołu z Dolnego Śląska zdążyli jeszcze w końcówce minionego sezonu ligowego zaprotestować przeciwko takiemu scenariuszowi. Nie zatrzymali jednak maszyny, która ruszyła, a dziś oficjalnie dotarła do mety.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto plany transferowe Jagiellonii

Cuprum Lubin definitywnie połączył się na zasadzie fuzji ze Stilonem Gorzów Wielkopolski, klubem występującym w ubiegłym sezonie na trzecim poziomie rozgrywkowym. Potwierdził to w specjalnym oświadczeniu zarząd klubu już nie z Lubina. Nazwa nowo utworzonej drużyny to Cuprum Stilon Gorzów S.A. Jak to dokładnie będzie wyglądać?

Cuprum czeka przeprowadzka i zawodników też

"Klub będzie miał siedzibę w Gorzowie Wlkp, a mecze domowe rozgrywane będą w Hali Sportowo-Widowiskowej Arena Gorzów. Od sezonu 2024/2025 będziemy dysponować pierwszym zespołem grającym w najwyższej klasie rozgrywek, drugim zespołem będącym zapleczem i rozgrywającym mecze na poziomie II Ligii oraz Akademią Siatkówki skupiającą najmłodszych adeptów tej dyscypliny" - czytamy w oficjalnym komunikacie. Oznacza to, że wszyscy zawodnicy Cuprum Lubin z kontraktami na kolejny sezon, przenoszą się go Gorzowa wraz ze wszystkim innym.

W oświadczeniu czytamy też, że powodem fuzji jest w rzeczy samej rezygnacja miasta Lubin z dalszego finansowania klubu. Decyzję zatwierdziły już także władze samej PlusLigi na spotkaniu z prezesami drużyn z Lubina oraz Gorzowa Wielkopolskiego. Tym samym siatkarski najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce powraca do jednej ze stolic województwa lubuskiego po 23 latach, jako że Stilon ostatni raz występował w nim w sezonie 2000/2001. Zgodnie z informacjami podawanymi przez portal gorzówwielkopolski.naszemiasto.pl, miasto Gorzów dołoży do siatkówki w tym mieście 1,2 mln zł w tym roku oraz 2,4 mln zł w przyszłym.