Niebywałe, co wyczynia Sabalenka! Numer 1 na świecie. Wyprzedziła nawet Świątek

Aryna Sabalenka (2. WTA) pewnie awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Rzymie. W ćwierćfinale zmierzyła się z bardzo niewygodną dla Igi Świątek Jeleną Ostapenko (10. WTA). Mimo pewnych problemów zdrowotnych nie pozostawiła żadnych złudzeń. W godzinę i 13 minut wygrała 6:2, 6:4 i spokojnie czeka na kolejną rywalkę. Będzie nią Wiktoria Azarenka (24. WTA) lub Danielle Collins (15. WTA).

Sabalenka prześcignęła Świątek. Pod tym względem jest najlepsza na świecie

26-latka wyraźnie dominowała. Posłała m.in. dwa asy serwisowe, miała też 11 niewymuszonych błędów i 12 winnerów. Pod względem tych ostatnich na mączce nie ma obecnie sobie równych. Jak podał w portalu X profil The Tennis Letter, w tym sezonie we wszystkich meczach na tej nawierzchni zanotowała ich aż 408. - Aryna Sabalenka uderzyła w tym sezonie więcej winnerów niż jakakolwiek inna kobieta na zawodach na kortach ziemnych - odnotowano.

Czwartkowe zwycięstwo dało Sabalence awans do półfinału. Wcześniej wywalczyły go Iga Świątek i Coco Gauff (3. WTA), a to oznacza, że na tym etapie zawodów zobaczymy trzy najlepsze tenisistki światowego rankingu. Takiej sytuacji w zawodach WTA nie mieliśmy od 11 lat. - Aryna Sabalenka dołączyła do Igi Świątek i Coco Gauff, co oznacza, że po raz pierwszy od czasu Rolanda Garrosa w 2013 roku cała trójka najlepszych zawodniczek dotarła do półfinału tej samej imprezy WTA – z wyłączeniem zawodów WTA Finals - zauważył profil OptaAce.

Półfinałową rywalkę Aryna Sabalenka pozna w czwartek wieczorem. Mecz Wiktorii Azarenki z Danielle Collins ma rozpocząć się po godz. 19. Zmagania w Rzymie potrwają do 19 maja, na kiedy to zaplanowany jest wielki finał.