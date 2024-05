PZN ogłosił kadry na sezon 2024/25. Początki przygotowań tuż, tuż!

Niebawem rozpoczną się przygotowania do przedolimpijskiego sezonu w skokach narciarskich. W ostatnim czasie media obiegła informacja, że Kamil Stoch ma trenować indywidualnie pod okiem Michała Doleżala. Pierwszy informował o tym Jakub Balcerski ze Sport.pl.

PZN opublikował kadry na sezon 2024/25. Co ze Stochem?

We wtorek 14 maja Polski Związek Narciarski opublikował składy reprezentacji w skokach, biegach, snowboardzie i kombinacji norweskiej na sezon 2024/25. Nie są to jeszcze oficjalne podziały na kadry narodowe - te mają zostać opublikowane pod koniec maja. Wtedy stanie się jasna przyszłość Kamila Stocha i Michała Doleżala i to, czy będą oni razem pracować.

"Polski Związek Narciarski ogłosił składy Kadr PZN na sezon 2024/2025, zgodne z Wytycznymi Sportowymi i opublikowanymi wcześniej rankingami posezonowymi. Na ich podstawie Zarząd PZN do końca maja 2024 roku zatwierdzi ostateczne składy Kadr Narodowych, które będą reprezentować Polskę w najbliższym sezonie" - czytamy na stronie federacji.

Jeśli chodzi o skoki narciarskie, to w skład reprezentacji wejdzie 20 zawodników i 11 zawodniczek. Najstarszy w tym gronie jest 37-letni Piotr Żyła, a najmłodsi 17-letni Łukasz Łukaszczyk oraz skoczkinie Ewa Frączek, Olivia Brenkus, Natalia Łupieżowiec i Magdalena Mąka. Ponadto w skład reprezentacji juniorskich wejdzie 11 skoczków i dziewięć skoczkiń.

Tegoroczny sezon zimowy wystartuje pod koniec listopada, a najważniejszą imprezą będą mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Te odbędą się w norweskim Trondheim. Na luty zaplanowano także próbę przedolimpijską. W lipcu rozpocznie się zaś Letnie Grand Prix.