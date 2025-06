Bieniek napisał ze szpitala. "Ostatnie miesiące to była nieustanna walka"

Mateusz Bieniek jest wielkim nieobecnym tego sezonu reprezentacyjnego. Nikola Grbić dał mu odpocząć, by wrócił do pełni sił na kolejne sezony, bo w ostatnich latach trapiły go urazy. Teraz siatkarz Warty Zawiercie opublikował wpis, w którym poinformował o stanie zdrowia. "Ostatnie miesiące to była nieustanna walka - nie tylko z przeciwnikami, ale przede wszystkim z bólem" - zaczął...