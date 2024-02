Włoski dziennikarz ogłasza ws. Leona. Hit nad hity

Na początku stycznia w mediach pojawiło się sporo plotek nt. zmian kadrowych w PlusLidze. "Przegląd Sportowy" poinformował o odejściu Bartosza Bednorza z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle do Asseco Resovii Rzeszów, natomiast coraz więcej wskazuje na to, że pracodawcę zmieni również Aleksander Śliwka. Jak się okazuje, władze kędzierzyńskiego klubu mogą mieć przygotowany plan, który pozwoli zastąpić obu zawodników.

ZAKSA marzy o gigantach polskiej siatkówki. Chce sprowadzić Leona i Kubiaka

Do niedawna wydawało się, że Śliwka przeniesie się do Włoch, ponieważ zainteresowane nim były drużyny Sir Safety Perugia oraz Cucine Lube Civitanova. "Przegląd Sportowy Onet" podał za to w piątek, że siatkarz po sezonie odejdzie z ZAKSY i niespodziewanie przeniesie się do Japonii, gdzie podpisze kontrakt z Suntory Sunbirds, dziewięciokrotnym mistrzem kraju.

Nie ma co ukrywać, że aby zastąpić zarówno Bednorza, jak i Śliwkę, trzeba sprowadzić do zespołu niezwykle jakościowych siatkarzy. Włoski dziennikarz Gian Luca Pasini sugeruje, że władze ZAKSY marzą o pozyskaniu... Michała Kubiaka i Wilfredo Leona. "ZAKSA przeżywa jeden z najtrudniejszych okresów w ostatnich latach. Marzy jej się zatem wznowienie rozgrywek w wielkim stylu z dwoma mistrzami: Kubiakiem i Leonem. Czy sensacyjna transakcja dojdzie do skutku?" - czytamy.

I choć transfer Kubiaka byłby sporym zaskoczeniem, to o przejściu Leona do ZAKSY informowaliśmy już jakiś czas temu. - Na ten moment jestem za opcją, żeby grać w Polsce [...] Mogę tylko powiedzieć, że rozmowy na temat mojej przyszłości klubowej trwają - komentował 30-latek. Tymczasem ostatnio włoskie media podały, że atakujący może finalnie trafić do Turcji. I choć nie ujawniono nazwy klubu, to przekazano, że jest to zespół, który "udźwignie jego kontrakt".

Wracając do byłego kapitana naszej kadry, to ostatnio również pojawiły się przesłanki, że po 10 latach gry za granicą może wrócić do Polski. - Co do jego przyszłości, jedną z możliwości jest pozostanie w klubie (Shanghai Bright). Jednocześnie prowadzimy rozmowy w Polsce. Wszystko jest więc możliwe i otwarte - stwierdził agent Kubiaka Georges Matijasević. Sam zainteresowany podsycił plotki w niedzielę. "Mam nadzieję, że to będzie Polska. Informacje wkrótce" - napisał na Instagramie.

Po 19. meczach PlusLigi ZAKSA zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 26 punktów. Liderem jest Jastrzębski Węgiel (54 pkt), który wyprzedza Projekt Warszawa (47 pkt) oraz Wartę Zawiercie (47 pkt).