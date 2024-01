Wilfredo Leon będzie grał w Polsce?! Transfer marzeń. Absolutny hit

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że sezon 2023/24 będzie ostatnim dla Wilfredo Leona we włoskim Sir Safety Perugia. Przyjmujący reprezentacji Polski dużą część obecnych rozgrywek był kontuzjowany, ale ostatnio wrócił do gry. Mimo wszystko właściciel Perugii Gino Sirci według medialnych doniesień ma już dość borykającego się z problemami zdrowotnymi zawodnikiem i prawdopodobnie nie będzie chciał przedłużyć z nim kontraktu.

To otwiera szanse przed klubami siatkarskiej PlusLigi. Wilfredo Leon rok temu zapowiadał, że chciałby w swojej karierze jeszcze pograć w polskiej lidze i to "niekoniecznie na zakończenie kariery, dlatego też wcale nie wykluczał transferu już w 2024 roku, po wygaśnięciu umowy z Perugią.

Media: Wilfredo Leon może trafić do ZAKSY. Choć są poważne wątpliwości

I według Przeglądu Sportowego Onetu pojawia się szansa na ten spektakularny transfer. Wilfredo Leon miał się znaleźć na celowniku Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Oczywiście, by taki transfer mógł się stać rzeczywistością, potrzebne jest obniżenie wymagań finansowych przez 30-latka, ale to wcale nie jest wykluczone.

ZAKSA latem przejdzie gruntowne zmiany. Z klubem mają pożegnać się liderzy - Łukasz Kaczmarek (ma przejść do Jastrzębskiego Węgla), Bartosz Bednorz (Asseco Resovia Rzeszów), a nawet Aleksander Śliwka (Japonia lub włoska Perugia). To oznacza ogromne dziury w składzie kędzierzynian, którzy na razie mieli się porozumieć jedynie z przyjmującym Jastrzębskiego Węgla Rafałem Szymurą. To oznacza, że znalazłoby się miejsce oraz całkiem sporo funduszy na pozyskanie Wilfredo Leona, który mógłby stać się z miejsca najważniejszym zawodnikiem kędzierzynian.

- Leon w Kędzierzynie-Koźlu? Nie wierzę w to, bo na tego świetnego gracza stać tylko najbogatsze kluby świata – nie dowierza były trener ZAKSY i reprezentacji Polski Waldemar Wspaniały, ale zdaniem dwóch niezależnych źródeł PS Onet, taki ruch nie jest wcale niemożliwy.

Do tej pory najbardziej realnym polskim rozwiązaniem dla Leona był Projekt Warszawa. Stolica jest dodatkowo kusząca dla 30-letniego przyjmującego ze względu na fakt, że właśnie w Warszawie na co dzień mieszka rodzina zawodnika - żona oraz dzieci. Dlatego też gra w Projekcie mogłaby być bardzo dobrym rozwiązaniem dla Leona ze względów rodzinnych, ale na razie niewiele wskazuje, aby klub z Warszawy poczynił kroki, by doszło do takiego ruchu.

