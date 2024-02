Sensacyjne wieści ws. transferu Wilfredo Leona. A jednak to nie ZAKSA!

Od 2018 roku Wilfredo Leon jest siatkarzem Sir Safety Perugia. We włoskim klubie oprócz 30-latka występuje również Kamil Semeniuk. W ostatnim czasie zespół z Perugii odnosi mnóstwo sukcesów. Do zwycięstwa w Klubowych Mistrzostwach Świata i Superpucharze Włoch ostatnio klub z Polakami w składzie dołożył krajowy puchar, wygrywając w finale z z Vero Volley Monza 3:1 (22:25, 25:21, 25:15, 25:23). Najprawdopodobniej są to ostatnie mecze Leona w barwach Sir Safety Perugia. Siatkarz nie ma zamiaru przedłużać wygasającego kontraktu.

Wilfredo Leon o krok od odejścia z Perugii. Włosi podali kierunek transferu

Kilka dni temu "Przegląd Sportowy" przekazał, że usługami Wilfredo Leona zainteresowana jest ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, jednak nie wszyscy kibice wierzyli w takie plotki transferowe. Tymczasem odniósł się do nich sam siatkarz.

- Na ten moment jednak jestem za opcją, żeby grać w Polsce [...] Mogę tylko powiedzieć, że rozmowy na temat mojej przyszłości klubowej trwają. Nie podjąłem jeszcze decyzji w tej sprawie. To nie jest tak, że walczę tylko o pieniądze. Liczy się to, żeby wybrać jak najlepsze miejsce pod każdym względem. Dla mnie bardzo ważne jest, żeby grać tam, gdzie komfortowo będzie się czuła moja rodzina i gdzie ja też będę się czuł bardzo dobrze - mówił 30-latek o potencjalnych przenosinach do PlusLigi.

Tymczasem o przyszłości reprezentanta Polski rozpisują się także włoskie media. Na portalu volleyball.it ukazał się obszerny artykuł o poszczególnych zawodnikach tamtejszej ligi. Jedna z części została poświęcona Leonowi, który według Włochów niebawem może trafić do Turcji. Czytamy, że odejście 30-latka z Perugii "jest niemal pewne". Mimo to dziennikarze nie wskazali konkretnego tureckiego klubu, do którego mógłby trafić siatkarz, jednak zaznaczają, że były to zespół, który "udźwignie jego kontrakt".

- Jeśli tylko zdrowie mi pozwoli, to mam nadzieję, że najważniejsza część sezonu będzie równie udana, jak wtedy, kiedy kończył mi się kontrakt w Kazaniu. Chciałbym, żeby tak było, że wygramy wszystko, co będzie do wygrania i dopiero wtedy będziemy mogli zakończyć współpracę - mówił ostatnio Wilfredo Leon. Obecnie Sir Safety Perugia jest wiceliderem włoskiej tabeli i traci tylko trzy punkty do pierwszego Trentino.