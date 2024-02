Ostatnie miesiące w wykonaniu Schalke 04 nie napawają kibiców optymizmem na przyszłość. Klub spadł do 2. Bundesligi, ale tam nie znajduje się w czołówce. Przed 20. kolejką Schalke znajdowało się tuż nad strefą spadkową, co tym bardziej zwiększyło liczbę plotek wokół klubu. Choćby Sky Germany podaje, że Schalke może mieć spory problem z uzyskaniem licencji w przypadku spadku do trzeciej ligi. "Wstydzimy się naszych występów w ostatnich miesiącach" - mówili piłkarze Schalke. W ostatnim meczu klub z Zagłębia Ruhry pokonał 1:0 Eintracht Brunszwik po golu Kenana Karamana.

Przez ostatnie tygodnie głośno było też o Marcinie Kamińskim, który występuje w Schalke od lipca 2021 roku. W "Bildzie" pojawiły się doniesienia, że Polak już więcej nie zagra w barwach Schalke, ponieważ klubu nie stać na dalszą współpracę z Kamińskim, a każdy kolejny występ skutkowałby aktywowaniem klauzuli w umowie, która sprawia, że ta będzie ważna do czerwca 2025 roku, a nie tylko do końca tego sezonu. Ostatecznie okazało się, że te wieści były nieprawdziwe, bo Kamiński wyszedł w podstawowym składzie Schalke na mecz z Eintrachtem.

Kamiński był zirytowany plotkami w mediach. "To jest do bani"

Kamiński odniósł się do medialnych spekulacji po meczu z Eintrachtem w rozmowie z uznaną gazetą "Westdeutsche Allgemeine Zeitung". Okazuje się, że te plotki bardzo go irytowały. - To był naprawdę duży temat w Polsce. Nie wiem, ile osób mnie o to zapytało. Na początku nie wiedziałem, o co chodzi. Ale to ma wpływ na moją rodzinę i moich przyjaciół. To jest do bani, to mnie bardzo zirytowało, gdy ktoś pisze, że już nigdy nie zagram dla Schalke. Kiedy byłem młodszy, dużo więcej czytałem doniesień w mediach. Teraz jestem od tego daleki - powiedział.

Kamiński opuścił ligowy mecz z FC Kaiserslautern (1:4) z powodu zawieszenia za nadmiar żółtych kartek. Po tym spotkaniu doszło do indywidualnej rozmowy między Polakiem a trenerem Karelem Geraertsem. - Trener nie powiedział mi, że na pewno zagram w kolejnym meczu, ale przekazał, że mi ufa i że jestem dla niego ważny. To mi pomaga, gdy wiem, że ktoś za mną stoi i że mogę pomóc drużynie. Ostatecznie liczy się to, co ja myślę, co myśli drużyna, co myśli trener - dodał siedmiokrotny reprezentant Polski.

- Po dwóch ostatnich porażkach ważne było dla nas to, żeby w końcu wygrał. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że ten tydzień nie był łatwy. Nie dopuściliśmy rywala do klarownych szans po objęciu prowadzenia i dobrze broniliśmy wyniku 1:0 - podsumował Kamiński. Dzięki wygranej 1:0 nad Eintrachtem Schalke ma 23 punkty po 20 meczach i ma trzy punkty przewagi nad Hansą Rostock, znajdującą się na miejscu barażowym o pozostanie w 2. Bundeslidze.

Kamiński zagrał 21 meczów w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach i strzelił w nich dwa gole. Przed transferem do Schalke latem 2021 roku grał dla Lecha Poznań (2005-2016), Stuttgartu (2016-2018, 2019-2021) i Fortuny Dusseldorf (2018-2019).