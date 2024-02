"Przyszłość Lewandowskiego jest jednoznaczna". Zero wątpliwości z Hiszpanii

56 dni - tyle musiał czekać Robert Lewandowskiego na kolejnego gola w tym sezonie w La Liga. Reprezentant Polski przełamał się w sobotnie popołudnie w wyjazdowym, wygranym 3:1 meczu z Deportivo Alaves. Dla Lewandowskiego było to dziewiąte trafienie w tym sezonie w lidze hiszpańskiej i jest na dziewiątym miejscu wśród najskuteczniejszych zawodników rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Chylewska o gorszej formie Roberta Lewandowskiego i jego piłkarskiej emeryturze. Zdradza, kto pod nim dołki kopie

Dziennikarz zabrał głos ws. przyszłości Roberta Lewandowskiego

Bramka z Deportivo Alaves być może pomoże też Polakowi na chwilę wytchnienia. W ostatnich tygodniach był bowiem bardzo krytykowany za słabą, a momentami nawet fatalną grę. Dlatego wielu ekspertów uważało, że polski napastnik powinien po tym sezonie pożegnać się z FC Barceloną.

Tymczasem hiszpański "Sport" napisał o przyszłości Lewandowskiego. "Przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie jest jednoznaczna" - tak zatytułował artykuł.

"Polski napastnik spodziewał się więcej po tym sezonie i miał wątpliwości, ale na razie priorytetem jest dla niego kontynuowanie kariery w FC Barcelonie w oczekiwaniu na budowę nowego projektu, z nowym trenerem. Projekt ten powinien go ekscytować. Ma świadomość, że przed klubem mogą otworzyć się nowe horyzonty" - pisze Miguel Sanza ze "Sportu".

Dziennikarz zwraca uwagę, że w Barcelonie wiara w Lewandowskiego jest niezachwiana. Jest też pewny przyszłości Polaka.

"W Barcelonie nigdy nie wątpiono w Lewandowskiego. Jego profesjonalizm i doskonała kondycja fizyczna są zdumiewające. Odniósł tylko jedną kontuzję i była ona efektem bardzo mocnego wślizgu zawodnika Porto. Jest bezgranicznie zaangażowany. Barcelona utrzyma jego pensję przez trzeci rok obowiązywania kontraktu, zgodnie z ustaleniami, a on stanie się najlepiej opłacanym zawodnikiem w składzie" - dodaje Miguel Sanza.

A co będzie, jeśli Polak będzie chciał odejść z FC Barcelony?

"W Barcelonie zawsze będą szanować decyzję podjętą przez Lewandowskiego. W klubie mają bardzo dobre relacje z zawodnikiem i jego agentem. Jeśli Polak nadal będzie chciał grać w Barcelonie, to będzie to robił, ale jeśli zdecyduje się przyjąć ofertę wartą milion dolarów, ponieważ będzie mu odpowiadać, klub nie będzie miał nic przeciwko. Zasłużył na to" - przyznaje Miguel Sanza.

Lewandowski w tym sezonie zagrał w 31 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zdobył czternaście bramek i miał sześć asyst.

FC Barcelona po 23 kolejkach ma 50 punktów i zajmuje trzecie miejsce w tabeli La Liga. Ma siedem punktów straty do prowadzącego Realu Madryt, ale lider ma jedno spotkanie rozegrane mniej.

Drużyna prowadzona przez trenera Carlo Ancelottiego w niedzielę w hitowym starciu zmierzy się u siebie z Atletico Madryt. Początek pojedynku o godz. 21.