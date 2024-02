Od dawna było wiadomo, że obecny sezon będzie ostatnim dla Aleksandra Śliwki w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Reprezentant Polski w ostatnim czasie był rozchwytywany na rynku. Zainteresowanie Polakiem wykazywały m.in. kluby z Turcji, Włoch czy Japonii.

Na początku stycznia media informowały, że siatkarz może trafić do Włoch i zagrać w Sir Safety Perugia. Tam miałby zastąpić rodaka, Wilfredo Leona. Spekulowano także, że znalazł się na radarze Cucine Lube Civitanova, siedmiokrotnego mistrza kraju. W przeszłości występował tam również Bartosz Kurek.

Aleksander Śliwka znalazł nowy klub. Zostanie siatkarzem Suntory Sunbirds

Tymczasem wygląda na to, że Śliwka do żadnych z wymienionych klubów nie trafi. Nowe informacje w tej sprawie przekazał "Przegląd Sportowy Onet". Okazuje się, że Polak po sezonie opuści Europę i trafi do Azji, a konkretniej do Japonii. Doświadczony przyjmujący podpisze kontrakt z Suntory Sunbirds, dziewięciokrotnym mistrzem Japonii. Edyta Kowalczyk z Przeglądu Sportowego Onet dodała, że uzyskała potwierdzenie w tej kwestii od prezesa klubu z Perugii Gino Sirci. - Śliwka trafi do Japonii - powiedział prezes.

Aktualnie Suntory Sunbirds zajmuje drugie miejsce w japońskiej V. League. Do liderującego Panasonic Panthers traci aż osiem punktów. W Kraju Kwitnącej Wiśni przez lata występował Michał Kubiak, a aktualnie w Wolfdogs Nagoya gra Bartosz Kurek. Warto dodać, że japońska liga siatkówki rozwija się błyskawicznie. Od kolejnego sezonu dojdzie do kolejnych zmian - zostanie ona poszerzona z 10 do 12 zespołów. Co więcej - tamtejsze klubu będą mogły zatrudnić nie jednego, a dwóch obcokrajowców.

Śliwka od sezonu 2018/19 reprezentował ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, z którą osiągnął ogromne sukcesy. Trzykrotnie zdobył siatkarską Ligę Mistrzów. Obecnie pozostaje jednak poza placem gry z powodu kontuzji.