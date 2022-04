Show Bartosza Kurka w Japonii. Mistrzostwo o krok

Bartosz Kurek zaprezentował się ze świetnej strony w pierwszym meczu finałowym V-League, czyli siatkarskiej ligi Japonii. Drużyna Polaka, Wolfdogs Nagoya, wygrała fazę zasadniczą tamtejszych rozgrywek i zapewniła sobie udział w finale. W nim zmierzyła się z zespołem Suntory Sunbirds, który musiał jeszcze po drodze walczyć w półfinale z Panasonic Panthers (drużyną Michała Kubiaka).

Bartosz Kurek zachwyca w Japonii. Polak błyszczał, a jego drużyna zbliżyła się do tytułu mistrzowskiego

Sunbirds, obrońcy tytułu, w piątek okazali się lepsi od Panthers. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebnych było jednak aż pięć partii i złoty set. Do sobotniego finału drużyna przystąpiła zatem mocno zmęczona. Widać to było na parkiecie.

Drużyna Wolfdogs Nagoya wygrała bez większych problemów. Nerwowo było tylko w drugim secie, który zakończył się wynikiem 28:26. Bartosz Kurek i jego koledzy wygrali 3:0 i zrobili wielki krok do wywalczenia upragnionego tytułu. Polak był jednym z najlepszych zawodników meczu. Skutecznie skończył 19 na 28 ataków. Dało mu to skuteczność na poziomie 68 proc. Popisał się także asem serwisowym.

Bartosza Kurka i jego kolegów od tytułu mistrzowskiego dzieli już tylko jedno zwycięstwo. Rewanż pomiędzy siatkarzami Wolfdogs Nagoya z Suntory Sunbirds odbędzie się 17 kwietnia. W razie zwycięstwa Sunbirds, o tytule zadecyduje złoty set.

Wolfdogs Nagoja – Suntory Sunbirds 3:0 (25:19, 28:26, 25:21)

