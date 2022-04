Krzysztof Piątek walczy o transfer. "Jest na dobrej drodze"

Krzysztof Piątek po wypożyczeniu z Herthy Berlin do Fiorentiny zdecydowanie odżył. Napastnik reprezentacji Polski zanotował dobre wejście do nowego zespołu i szybko zdobył kilka ważnych bramek. Do tej pory zgromadził na swoim koncie sześć trafień w jedenastu meczach.

Decydujące tygodnie dla Krzysztofa Piątka. Polak walczy o pozostanie na stałe w Fiorentinie

Nie jest tajemnicą, że Piątek najchętniej pozostałby w drużynie Fiorentiny na dłużej. W Serie A czuje się zdecydowanie lepiej, niż w Bundeslidze. 26-latek znów przejawia formę, którą zachwycał w barwach Genoi i czy na początku w AC Milan. Nie wiadomo jednak, czy klub z Toskanii zdecyduje się na wykupienie napastnika z Herthy.

Fiorentinie zależy na znalezieniu napastnika, który zastąpi niezwykle skutecznego Dusana Vlahovicia, który zimą odszedł do Juventusu. Tym napastnikiem mógłby być właśnie Krzysztof Piątek, jednak ma on rywala w osobie Arthura Cabrala. 23-letni Brazylijczyk jest utalentowany, jednak zaliczył w drużynie gorszy start od Polaka. W siedmiu meczach zdobył tylko jedną bramkę.

Przewagą Cabrala jest jednak to, że został już wykupiony przez Fiorentinę z FC Basel. Klub może zatem nie zdecydować się także na transfer Krzysztofa Piątka, za który trzeba zapłacić Niemcom 15 milionów euro. Zwłaszcza, jeśli Cabral zacznie strzelać regularnie.

Zdaniem Piotra Czachowskiego, byłego piłkarza Udinese Calcio, a obecnie eksperta Serie A w Eleven Sports, Krzysztof Piątek nie stoi na straconej pozycji w walce o miejsce w ataku Fiorentiny. Wszystko zależy jednak od dyspozycji w decydującym momencie sezonu, czyli na finiszu rozgrywek.

- Po Piątku widać, że on bardzo chce pozostać w Fiorentinie. Viola po sprzedaży Vlahovicia będzie szukała następcy. Rywalizacja toczy się miedzy Cabralem oraz Piątkiem i dobrze się stało, że walka jest akurat między tymi zawodnikami. Polak jest na dobrej drodze - mówi Czachowski w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

- Cabral powinien być dużo mocniejszym fizycznie zawodnikiem, podobnym do jak Vlahovicia. Fiorentina szukała takiego piłkarza, który dawałby nadzieję po transferze Serba do Juventusu. Postawiono na tych dwóch graczy. Teraz wkraczamy w decydujący moment i zobaczymy, który z nich tę rywalizację wygra. Piątek zna język, co ułatwia mu sprawę na początku, ale oby mu zdrowie i skuteczność dopisywały - dodał.

- Hertha zapłaciła 24 miliony euro za Piątka, więc chcieliby jak najmniej na nim stracić. Ta kwota 15 milionów euro od samego początku dla Fiorentiny była zbyt wysoka. Zaczynają się dyskusje nad obniżeniem kwoty albo jakimś dodatkowym zawodnikiem, by obie strony były zadowolone. Musimy się uzbroić w cierpliwość, bowiem kontuzja Piątka tylko spowalnia sprawę - zakończył.

Przypomnijmy, Krzysztof Piątek nabawił się urazu ścięgna Achillesa w trakcie towarzyskiego meczu reprezentacji Polski ze Szkocją. Napastnikowi założono na nogę kilka szwów. Nie wiadomo, czy wystąpi on w następnym meczu ligowym Fiorentiny. Już w niedzielę drużyna Piątka zagra w hicie Serie A z Napoli.

