Finał Ligi Mistrzów. O której gra Aluron CMC Warta Zawiercie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

W sobotę 17 maja o odbył się wielki mecz z udziałem polskich drużyn w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzyła się z JSW Jastrzębskim Węglem w półfinale rozgrywek i przegrywała w nim 0:2. Wicemistrzom Polski udało się odwrócić losy tego starcia i po szóstej piłce meczowej w tie-breaku awansowali do finału.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki był na trybunie kibiców Polonii?! "W Warszawie tylko Legia!"

Finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Gdzie oglądać mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Sir Sicoma Monini Perugia?

Drużyna z Zawiercia w wielkim finale zmierzy się z Sir Sicoma Monini Perugią, która w drugim półfinale nie miała większych problemów z Halkbankiem Ankara i wygrała to starcie 3:0. Włosi sety wygrywali dwukrotnie do 23 i raz do 22, ale byli zespołem lepszym i nie zostawili wątpliwości. Teraz zmierzą się z nimi mistrzowie Polski.

Zawiercie i Perugia grały ze sobą tylko raz - w 2021 roku w turnieju towarzyskim. Wówczas po tie-breaku lepsi okazali się Włosi. W wielkim finale to oni będą faworytami spotkania, ale wicemistrzowie Polski już nie raz pokazali, że potrafią zaskoczyć.

Z kolei Jastrzębski Węgiel po porażce będzie musiał zadowolić się meczem o trzecie miejsce i starciem z Turkami. Ostatni raz oba zespoły mierzyły się w 2023 roku w ramach półfinału rozgrywek. Jastrzębianie wygrali wówczas 3:1 i przegrali 2:3, co zapewniło im miejsce w wielkim finale.

Liga Mistrzów. O której gra Aluron CMC Warta Zawiercie? Gdzie oglądać finał? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Rywalizację Zawiercia z Perugią zaplanowano na niedzielę 18 maja o godzinie 20:05. Transmisję telewizyjną obejrzeć można będzie na kanałach Polsat oraz Polsat Sport 1, a w internecie za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl.

Mecz Jastrzębskiego Węgla z Halbankiem odbędzie się tego samego dnia, ale 16:00. Transmisja dostępna w telewizji w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go w internecie.