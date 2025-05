Jan Tomaszewski trafił do szpitala. "Ból był okropny. Nie mogę nic jeść i pić"

Jan Tomaszewski zapisał piękną kartę w historii polskiej piłki nożnej, a od lat występuje jako ekspert. 77-latek miewa też problemy zdrowotne, a w niedzielę wyszło na jaw, że ponownie został poddany hospitalizacji.

Jan Tomaszewski wylądował w szpitalu. Oto powód. "Mam wodowstręt i jadłowstręt"

Jak poinformował "Super Express", legendarny bramkarz w czwartek 15 maja wieczorem trafił do placówki z ostrym zakrzepem pęcherza. - Ból był okropny, nie do wytrzymania. Nie mogę nic jeść i pić, bo do dziś mam wodowstręt i jadłowstręt - zdradził Tomaszewski.

Jak obecnie wygląda sytuacja? - Kilku lekarzy rozmawia nad tym, jakie leki mi przepisać, żeby problem wyeliminować. Choć teraz ból jest nieco mniejszy, to wciąż nie jest dobrze. Lekarz mówi, że trochę w tym szpitalu zostanę - gorzko przyznał. A o co poprosił kibiców? - Żeby trzymali za mnie kciuki w tym trudnym czasie - powiedział.

Jan Tomaszewski znów trafił do szpitala. "Dali mi leki i kroplówkę"

Poprzednio byłego piłkarza hospitalizowano 12 listopada ubiegłego roku. Wówczas było to spowodowane zbyt wysokim ciśnieniem krwi. - W szpitalu dali mi leki i kroplówkę - mówił 77-latek, którego tym razem czeka dłuższy pobyt w placówce medycznej.

Jan Tomaszewski to 63-krotny reprezentant Polski, brązowy medalista mistrzostw świata 1974 oraz wicemistrz olimpijski z 1976 r. W trakcie kariery piłkarskiej występował m.in. w Śląsku Wrocław, Legii Warszawa, ŁKS-ie Łódź i Herculesie Alicante.