"La Gazetta dello Sport": Polska już wybrała trenera dla kadry siatkarzy

Reprezentacja Polski siatkarzy od początku września pozostaje bez selekcjonera. Po zakończonych zdobyciem brązowego medalu mistrzostwach Europy z tego stanowiska zrezygnował Vital Heynen, więc PZPS był zmuszony do rozpisania konkursu. Ten jednak musiał poczekać na wybranie nowych władz związku.

Dopiero pod koniec września nowym prezesem PZPS został wybrany Sebastian Świderski i do jego głównych zadań na początku kadencji było znalezienie nowych trenerów zarówno do kadry mężczyzn jak i kobiet. Konkursy zostały zorganizowane, a termin przesyłania zgłoszeń upłynął pod koniec listopada.

Od samego początku faworytem do objęcia stanowiska selekcjonera naszej kadry siatkarzy był Nikola Grbić i wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście tak się stanie. Jak poinformował włoski dziennik "La Gazetta dello Sport" Serb został wybrany przez PZPS i porozumiał się już ze związkiem, a oficjalne ogłoszenie decyzji będzie miało miejsce w 2022 roku.

Świderskiemu udało się więc na nowo zatrudnić trenera, z którym z sukcesami współpracował już wcześniej w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Do końca nie wiadomo było jednak, czy uda się zatrudnić 48-latka, ponieważ były problemy z jego obecnym pracodawcą. Właściciel Sir Safety Perugia nie chciał się zgodzić na dzielenie obowiązków przez Grbicia nie mówiąc już oddaniu go całkowicie do reprezentacji Polski. Nadal nie wiadomo, jak ostatecznie udało się dojść do porozumienia w tej kwestii. Wszystko wyjaśni się w przyszłym roku.