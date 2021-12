ZAKSA zaczęła walkę o obronę tytułu w Lidze Mistrzów. I to jak!

To nie była trudna inauguracja Ligi Mistrzów dla obrońców tytułu. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle nie miała problemów z OK Maribor. Już na początku pierwszego seta polski zespół wypracował sobie kilka punktów przewagi (6:1) i spokojnie ją utrzymywał. Maribor zanotował w końcu serię trzech wygranych piłek z rzędu i w pewnym momencie złapał kontakt z Zaksą (18:17), ale końcówka zdecydowanie należała do gospodarzy. Do końca seta Maribor zdobył tylko dwa punkty, a ZAKSA domknęła pierwszą partię, która zakończyła się wynikiem 25:19.

Jeszcze lepiej ZAKSA zaprezentowała się w drugiej odsłonie. Polski zespół znowu odskoczył rywalom, tym razem jeszcze bardziej niż w pierwszej partii. ZAKSA prowadziła już 19:10. Dopiero wtedy w szeregi obrońców tytułu wkradło się odrobinę rozluźnienia, ale nie było mowy o jakiejkolwiek nerwowości. ZAKSA wygrała drugiego seta 25:18.

Gładkie zwycięstwo ZAKSY

Początek trzeciego seta był najbardziej wyrównany. Tym razem słoweński zespół nie dał się rozpędzić Zaksie od razu i deptał jej po piętach. Maribor długo dotrzymywał kroku rywalom, chociaż gospodarzom udało się wypracować dwa punkty przewagi. W końcówce seta ZAKSA nie pozostawiła już złudzeń rywalom. Od stanu 17:16 zdobyła sześć punktów z rzędu i stało się jasne, że żadnej niespodzianki już nie będzie. Ostatecznie ZAKSA pokonała OC Maribor 25:17 i w całym meczu 3:0.

W drugim meczu w grupie B Lube Civitanova wygrała z Lokomotiwem Nowosibirsk 3:0 (25:17, 25:20, 25:15).

W poniedziałek swój pierwszy mecz w tegorocznej Lidze Mistrzów rozegrał również Projekt Warszawa. Po emocjonującym spotkaniu polski zespół przegrał z Dynamem Moskwa 2:3.

Tabela grupy C siatkarskiej Ligi Mistrzów:

Lube Civitanova - 1 zwycięstwo, sety 3:0, 3 punkty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - 1 zwycięstwo, sety 3:0, 3 punkty OK Maribor - 0 zwycięstw, sety 0:3, 0 punktów Lokomotiw Nowosybirsk - 0 zwycięstw, sety 0:3, 0 punktów

