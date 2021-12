Kluczowe decyzje PZPS ws. nowego trenera reprezentacji. Znamy nazwiska

Siatkarskie reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn wciąż czekają na nowego selekcjonera. W piątek obradował zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, który podjął istotne decyzje dla wyboru trenerów. Poinformowano, że ze zgłoszonych kandydatur wyselekcjonowano ósemkę finalistów – czterech do objęcia kadry kobiet i czterech do objęcia reprezentacji mężczyzn.

PZPS podjął ważne decyzje. Kto trenerem polskich kadr?

W przypadku kadry kobiecej znamy nazwiska kandydatów. Nowym trenerem zostanie Stephane Antiga, Alessandro Chiappini. Stefan Lavarini lub Daniele Santarelli. Niestety nie dowiedzieliśmy się, kto może objąć drużynę męską. PZPS poinformował w komunikacie, że finałowa czwórka nie zgodziła się na opublikowanie tej informacji. Zarząd powołał zespoły negocjacyjne, które mają zająć się teraz dalszymi rozmowami z wybranymi szkoleniowcami.

Oprócz tego na posiedzeniu zostały podjęte inne decyzje. "Powołano trenerów kadr narodowych w siatkówce plażowej. Trenerem kadry żeńskiej będzie Damian Wojtasik , męskiej – Grzegorz Klimek" – czytamy w komunikacie. Ponadto wybrano trenera nowo powstałej kadry mężczyzn U-22. To stanowisko przypadło byłemu reprezentantowi Polski, Danielowi Plińskiemu.

Świderski: Chciałbym mieć spokojne święta

Kandydaci na selekcjonerów reprezentacji byli obserwowani przez wybrane do tego zadania grupy. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, aby ubiegać się o to stanowisko trzeba było złożyć CV, które zawierało ocenę aktualnego i przyszłego potencjału sportowego kadry, koncepcję pracy z reprezentacją, cele krótkofalowe (na sezon kadrowy 2022) i długofalowe (do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 włącznie), a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu aplikacyjnego.

- Marzę o tym, by to się zamknęło szybko, bo chciałbym mieć spokojne święta. Nie mogę jednak zagwarantować terminu. Dużo zależy do dostępności poszczególnych trenerów, jeśli chodzi o rozmowy. Na pewno nie będą one czysto kurtuazyjne, bo będziemy chcieli bardzo dobrze poznać wszystkich kandydatów, omówić szczegóły zawarte w ich aplikacjach. Musimy wiedzieć, jaka jest ich myśl szkoleniowa i co chcą zrobić z kadrą. To nie skończy się na jednej kurtuazyjnej rozmowie – powiedział w rozmowie z TVP Sport prezes PZPS, Sebastian Świderski.