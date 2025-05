Wskazali najlepszych zawodników sezonu 2024/25. Oto miejsce Lewandowskiego

Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Liga Konferencji, Liga Europy. Wszystkie te najważniejsze rozgrywki dobiegły już końca. Finał Ligi Mistrzów Inter Mediolan - PSG także już za rogiem, więc sezon 2024/25 przejdzie do historii. Historii chlubnej dla wielu. Barcelona zdominowała krajowe podwórko, Mohamed Salah poprowadził Liverpool do mistrzostwa Anglii, PSG może spełnić największe marzenie o triumfie w LM. Bohaterów, zbiorowych oraz indywidualnych, było wielu i to na tych drugich skupił się portal goal.com.

Lewandowski doceniony za miniony sezon. Top 10 jest jego

Tamtejsi dziennikarze utworzyli listę Top 50 najlepszych piłkarzy mijających rozgrywek. Pod uwagę wzięto zarówno indywidualne dokonania, jak i wyniki, na które się one przełożyły. Do grona najlepszych trafił Robert Lewandowski. Goal.com umieściło Polaka na 7. miejscu w swoim rankingu. Jak to uargumentowano?

"Hansi Flick nie przejmował się wątpliwościami otaczającymi Lewandowskiego. Lewandowski strzelający jak maszyna, to jedyny Lewandowski, jakiego Niemiec znał. Odbudowa Polaka jest warta docenienia, zwłaszcza w obliczu obaw po sezonie 2023/24, że czas w końcu go dopadł. 36-latek zamknął usta krytykom i Barcelona może jedynie żałować, że kontuzja pozwoliła mu zagrać tylko 30 minut w półfinałowej przegranej rywalizacji w Lidze Mistrzów z Interem" - czytamy.

Barcelona zdominowała zestawienie

Nasz reprezentant znalazł się w zestawieniu tuż nad Kylianem Mbappe. - Przez pierwsze miesiące męczył się zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Jednak forma jest tymczasowa, a klasa permanentna. Choć Real Madryt zakończył sezon bez trofeum, Mbappe zakończył debiutancki sezon z dorobkiem strzeleckim lepszym niż Cristiano Ronaldo w swym pierwszym sezonie w Madrycie. Z kolei 31 goli w La Liga dało mu triumf w klasyfikacji Złotego Buta - pisze goal.com.

Jak wyglądało podium? "Brąz" zdobył Mohamed Salah z Liverpoolu, a dublet wywalczyła Barcelona, bo drugie miejsce zajął Raphinha, a pierwsze Lamine Yamal. - To, co on wyczynia w wieku 17 lat jest pod wręcz absurdalne. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy zawodnika niepełnoletniego, mającego tak kosmiczne liczby w którejkolwiek z lig Top 5 (18 goli, 21 asyst). Zatem choć niektórzy mogą mieć odmienne zdanie w kwestii najlepszego na świecie, jedna rzecz jest niezaprzeczalna. Nie ma skrzydłowego, który wywoływałby taki postrach u rywali, jak Yamal - czytamy.

Top 10 najlepszych piłkarzy sezonu 2024/25 wg. goal.com: