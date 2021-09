Wicemistrzowie Europy bez szans! Włosi triumfują w hicie ME siatkarzy

Spotkanie Włoch ze Słowenią było zdecydowanie największym hitem środowych spotkań fazy grupowej mistrzostw Europy siatkarzy. Pomiędzy tymi reprezentacjami miała się rozegrać kwestia zwycięstwa w grupie B. Przed ich bezpośrednim starciem obie drużyny miały po dziewięć punktów, choć Słoweńcy mieli już za sobą jedną wpadkę. Na otwarcie turnieju przegrali niespodziewanie z Czechami 1:3.

Włosi śrubują świetną passę. Słoweńcy nie mieli szans

Początek środowego spotkania nie zapowiadał pewnego zwycięstwa Włochów. Przez większość pierwszego seta to Słoweńcy prowadzili grę i wydawało się, że to oni w nim zwyciężą. Jednak przy stanie 16:20 niespodziewanie oddali pole rywalom i podopieczni Ferdinando De Giorgiego doprowadzili do wyrównania, a następnie wygrali całego seta 27:25.

Drugi set miała bardzo podobny przebieg, choć tym razem Włosi szybciej wrócili do gry. W ataku szalał 20-letni Alessandro Michieletto i to głównie dzięki niemu drużyna De Giorgiego wygrała 25:20. Przed trzecim setem trener Słoweńców Alberto Giuliani dokonał aż trzech zmian, ale niewiele to pomogło. Po raz kolejny jego drużyna dobrze rozpoczęła, ale bardzo szybko opadła z sił. Trzecia partia zakończyła się wynikiem 25:23 dla Włochów i to oni mogli cieszyć się już ze zwycięstwa w grupie.

Dla reprezentacji Włoch było to czwarte zwycięstwo w czwartym meczu na tegorocznych mistrzostwach Europy. W dodatku Włosi stracili zaledwie jednego seta i jak na tę chwilą mają najlepszy obok Francuzów bilans spośród wszystkich drużyn na turnieju. W ostatnim grupowym spotkaniu drużyna De Giorgiego zmierzy się z Czechami.

