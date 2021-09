"King" ograł "Kałasznikowa"! Kadra Heynena uszczęśliwiła najstarszą kibickę w Polsce

Na spotkanie z Ukrainą Vital Heynen wreszcie ustalił skład, który wielu kibiców i ekspertów uważa za obecnie najmocniejszy, lub inaczej: najbardziej ofensywny w przypadku reprezentacji Polski. Zmieścił na skrzydłach Kamila Semeniuka, Wilfredo Leona i Bartosza Kurka, a do tego dołożył Piotra Nowakowskiego i Jakuba Kochanowskiego na środku, Fabiana Drzyzgę na rozegraniu i Pawła Zatorskiego na libero.

Heynen czuł się znakomicie, a jego zawodnicy? Niezwykły I set

Na zmianach dołożył do niego jeszcze Tomasza Fornala, który większość rozgrywek do tej pory przestał w kwadracie, czy Aleksandra Śliwkę, którego również trzymał wśród rezerwowych. To nietypowe, choć może dlatego, że czuje się coraz lepiej także dzięki formie własnej drużyny.

Zachowanie Belga od początku spotkania wyglądało przecież tak, jak zwykle podczas meczów mistrzostw Europy. A to rozmowa z asystentami w kluczowej fazie seta, gdy wziął czas, a to kilka żartów rzuconych w stronę rozgrzewającego się i czekającego na szansę wejścia na boisko Tomasza Fornala, a do tego zabawianie publiki i klaskanie wraz z kibicami w rytm "Polska! Biało-Czerwoni!" - ulubionej przyśpiewki szkoleniowca.

Cichy Pit jest coraz głośniejszy! Ach, gdyby grał tak w Tokio [OCENY]

Heynen czuł się znakomicie, a jego zawodnicy? Można zaryzykować, że rozegrali się na dobre. W dwóch ostatnich setach meczu z Belgią popełnili tylko dwa błędy w ataku i tutaj w pierwszej partii było bardzo podobnie - skuteczność w ataku sięgnęła wtedy aż 88 procent! Nie skończyli tylko dwóch piłek. - I nie było żadnego błędu. Byłem w szoku, nie przydarzyło mi się chyba nic takiego do tej pory - mówił, patrząc na statystyki Robert Kaźmierczak pracujący w sztabie Polaków. W kolejnych partiach zawodnicy Vitala Heynena nieco falowali - w drugiej mieli cztery błędy, ale uderzał fakt, że kontrolowali grę na przestrzeni całego spotkania. Ukraina mogła prowadzić, ale nie miała takiego charakteru, nie przekonywała tak swoją grą.

"Kałasznikow" dużo słabszy od "Kinga". Choć obaj skończyli mecz w drugim secie

Największą bronią Ukraińców miał być Ołeh Płotnicki, przyjmujący byłego klubu Vitala Heynena - Sir Safety Perugii, a u Polaków wystawiony w pierwszej szóstce przez Belga Wilfredo Leon, który również grał u niego we Włoszech. Ten pierwszy w zespole nosił ksywkę "Kałasznikow", a drugi był "Kingiem", a nie jak w polskiej kadrze "Wifim". - Nie wiem, kto ich tak ponazywał, ale najwyraźniej wiedział, co robi. W szatni się przyjęło. Ołeh to świetny zawodnik, ale mam nadzieję, że to my będziemy górą - mówił przed spotkaniem Heynen.

I można powiedzieć, że tym razem "King" ograł "Kałasznikowa". Płotnicki w pierwszym secie skończył tylko jedną z trzech piłek, a w drugim był na tyle nieskuteczny, że trener Ugis Krastins załatwił mu "zjazd do bazy" - postanowił zdjąć go z boiska. Już na nie nie wrócił i zresztą nie pierwszy raz na tym turnieju nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Leon też nie grał od połowy drugiego seta, ale skuteczność utrzymał na poziomie 50 procent, więc został zdjęty tylko dlatego, że Heynen chciał dać czas na boisku zmiennikom.

Polacy wygrywają piąty mecz i zajmują wymarzone 1. miejsce w grupie!

104-letnia kibicka na trybunach w Krakowie! Siatkarze uszczęśliwili panią Pelagię

Leon i Michał Kubiak to ulubieńcy prawdopodobnie najstarszej kibicki reprezentacji Polski, która pojawiła się na meczu w Krakowie. Organizatorzy postanowili wyróżnić panią Pelagię, która niedawno obchodziła 104. urodziny koszulką kadry z autografami, a kobieta na chwilę została gwiazdą na trybunach, gdy pokazano ją na telebimie. - Kocham ich wszystkich, pięknie grają - mówiła zapytana o polskich siatkarzy. A ci ją uszczęśliwili.

Faza grupowa zakończona w najlepszy możliwy sposób. Kryzys z Ukrainą zażegnany w najdziwniejszy

Największy kryzys Polaków pojawił się w drugiej partii, gdy brakowało im skuteczności Kamila Semeniuka na lewym skrzydle, a ryzyko w polu zagrywki przynosiło wiele błędów przy serwisach. Potrafili to jednak opanować w najdziwniejszy możliwy sposób. Czyli dwoma asami Piotra Nowakowskiego słynącego raczej z lekkiej i przewidywalnej zagrywki, a do tego trudną akcją w obronie zakończona pięknym atakiem Wilfredo Leona z sytuacyjnej piłki. Ta sytuacja dała im prowadzenie po kilkuminutowej przewadze rywali.

Kilka podobnych akcji na tych mistrzostwach Polacy już odpuszczali, ale nie w meczu, w którym chcieli zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie. To, że nie mieli ochoty na męczarnie i nerwy związane z tym, czy uda im się trafić do teoretycznie łatwiejszej części drabinki na kolejną część mistrzostw to jedno. Mieli też inne podejście do spotkania - po meczu zawodnicy mówili, że rotacje w składzie zmieniły nastawienie poszczególnych zawodników, a do tego Ukraińcy mieli powód, żeby nie naciskać na Polaków: nie mogli wskoczyć ponad swoje trzecie miejsce. Polacy wygrali 3:0 (25:15, 25:20, 25:21), co sprawia, że wywalczyli pierwsze miejsce w tabeli grupy A i w 1/8 finału w Gdańsku trafią na czwartą, czyli najsłabszą z awansujących do dalszej fazy drużynę grupy C - Rosję lub Turcję.

Heynen dokonał tego, wreszcie obdarzając zaufaniem niemalże wszystkich swoich zawodników, a do tego dając nieco odpoczynku najlepszym, gdy tylko tego potrzebowali. Teraz czas jednak na prawdopodobnie ostateczny sprawdzian Belga w roli trenera reprezentacji Polski - okaże się, czy nawet w obliczu tak wielkiego kryzysu, jak porażka w Tokio, był w stanie poprowadzić zespół do sukcesu na ważnej imprezie, jaką stały się dla niego domowe mistrzostwa Europy. Ich pierwszy etap Polacy zakończyli jednak w najlepszy możliwy sposób i to bardzo dobry prognostyk na kluczowe spotkania imprezy.

Tak wygląda tabela grupy ME siatkarzy po meczu Polska - Ukraina

