O 20:15 Barcelona poinformowała ws. Yamala. Wszyscy na to czekali

18 goli i 25 asyst w 50 meczach - to statystyki Lamine'a Yamala z sezonu 24/25 w barwach Barcelony. 17-latek zachwycał absolutnie wszystkich i miał ogromny wkład w zdobycie trzech trofeów, a także w awans do półfinału Ligi Mistrzów. Yamal uchodzi za jednego z głównych kandydatów do zdobycia Złotej Piłki, obok Raphinhi czy Ousmane'a Dembele. W ostatnich tygodniach jednym z najważniejszych tematów wokół Yamala był nowy kontrakt. Jeszcze przed końcem maja br. wszystko się wyjaśniło.

Koniec spekulacji. Lamine Yamal na kolejne lata w Barcelonie

Barcelona opublikowała we wtorkowy wieczór komunikat, w którym poinformowała, że Yamal przedłużył kontrakt z klubem do czerwca 2031 r. Tym samym zakończyły się wielomiesięczne spekulacje i informacje medialne. Warto też zaznaczyć, że poprzednia umowa wygasała w czerwcu 2026 r., a Yamal będzie pełnoletni dopiero 13 lipca.

Nie da się ukryć, że to bardzo ważna decyzja władz Barcelony. - Lamine to zawodnik, którego dojrzałość jest wręcz nienormalna. Tyle jakości piłkarskiej, tyle pewności siebie. Lamine nigdy nie poprosił nas o to, by zostać najlepiej opłacanym piłkarzem w drużynie. To nieprawda. On chce tu po prostu być szczęśliwy. Dla mnie nie ma dla niego lepszego klubu niż Barcelona - opowiadał Deco, dyrektor sportowy Barcelony w jednym z wywiadów.

Wcześniej pojawiały się informacje, że Yamal może zostać najlepiej zarabiającym piłkarzem w Barcelonie dzięki podpisaniu nowego kontraktu. To zostało już zdementowane przez Deco, ale pensja 17-latka może do takiej urosnąć przy wypełnieniu wszystkich bonusów.

Najnowsze informacje dotyczące wynagrodzenia piłkarza mówią o tym, że ma ono wynosić od 15 do 20 milionów euro brutto rocznie w ciągu kilku sezonów. "Jest to rosnąca pensja z premiami (za trofea zbiorowe i nagrody indywidualne). Istnieje również premia za podpisanie umowy, ale jest ona rozłożona na cały okres trwania umowy" - napisał profil BarcaInfo, gromadzący wszystkie informacje dotyczące katalońskiego klubu na portalu X, powołując się na doniesienia Actualite Barca.

Zanim Barcelona ogłosiła nową umowę Yamala, to wcześniej doszła do porozumienia z Hansim Flickiem (2027) i Raphinhą (2028). Wygląda na to, że kolejnym krokiem Barcelony będzie przedłużenie kontraktu z Wojciechem Szczęsnym o dwa kolejne sezony.

- Lamine jest najlepszy na świecie i zdobędzie Złotą Piłkę. Wszyscy wiedzą, że Lamine jest jedynym zawodnikiem, który może to wygrać. Różnica w stosunku do innych kandydatów jest bardzo duża. Nie jestem tym, który to mówi, ale wszyscy i Barcelona też to wiedzą - ogłosił Jorge Mendes, a więc agent Yamala. Gala Złotej Piłki odbędzie się 22 września w Paryżu. Wtedy okaże się, czy Yamal zostanie najmłodszym zdobywcą tej nagrody w historii.

Przed Yamalem jeszcze dwa mecze w reprezentacji Hiszpanii w sezonie 24/25. Mistrzowie Europy zagrają w play-offach Ligi Narodów z Francją. W przypadku wygranej zagrają o triumf w turnieju finałowym z lepszym zespołem z pary Niemcy - Portugalia. Na tym etapie swojej kariery Yamal ma cztery gole i dziewięć asyst w 19 meczach w barwach Hiszpanii.