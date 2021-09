Polacy wygrywają piąty mecz i zajmują wymarzone 1. miejsce w grupie!

Polacy w ostatnim spotkaniu grupowym mieli jeden cel. Musieli wygrać to spotkanie, aby zapewnić sobie zwycięstwo w grupie A i teoretycznie łatwiejszego rywala w kolejnej fazie mistrzostw Europy. Z tego względu Vital Heynen posłał do boju teoretycznie najsilniejszy skład: Nowakowski, Kurek, Leon, Semeniuk, Drzyzga, Kochanowski i Zatorski oraz Wojtaszek na libero.

I Polacy znakomicie rozpoczęli to spotkanie. Szybko zyskali trzy punkty przewagi (6:3), a Ukraińcy nie byli w stanie zbliżyć się do zespołu Vitala Heynena. Przewaga w kolejnych minutach rosła, m.in. za sprawą błędów Ukraińców. Polacy znakomicie atakowali, kończąc aż 88 proc. ataków punktem! Ostatecznie wygrali pierwszego seta do 15, demolując swoich rywali.

W drugim secie sytuacja miała wyglądać podobnie. Polacy natychmiast odskoczyli na dwa punkty (3:1), ale nieco gorzej atakować zaczął Semeniuk, a proste błędy popełniał także Kurek. Ukraińcy zdołali zbudować sobie nawet trzy punkty przewagi (6:9), ale na zagrywce pojawił się Piotr Nowakowski, odrabiając straty (10:9). Potem Polacy odskoczyli dzięki punktom zdobytym blokiem (14:11) i od tego momentu kontrolowali bezpieczną przewagę. W końcówce seta kolejne punkty blokiem dołożył Semeniuk i Polacy wygrali seta do 20.

As serwisowy Kurka kończy mecz!

W trzecim secie znów toczyła się długa wymiana "punkt za punkt". Heynen rotował składem, wpuszczając na parkiet Fornala i Śliwkę, w miejsce Leona i Semeniuka. Nieco gorzej grał Kurek, który nie mógł wstrzelić się zagrywką i był blokowany przez Ukraińców. Znakomicie grał Kochanowski, który nie dość, że punktował serwisem, to jeszcze w kluczowym momencie popisywał się skutecznym blokiem. Całe spotkanie zakończył as serwisowy Kurka, który był już 6. asem serwisowym w całym spotkaniu.

Tak wygląda tabela grupy ME siatkarzy po meczu Polska - Ukraina

Tym samym Polacy wygrali grupę A! Wszystko wskazuje na to, że w 1/8 finału trafią na Finów, którzy zajęli 4. miejsce w grupie C. W środę wieczorem Finowie zagrają z Turcją. Jeśli Finowie nie wygrają tego spotkania za trzy punkty, na pewno trafią na Polaków. Z kolei Turcy mogą jeszcze zająć 2. miejsce w grupie, jednak muszą wygrać 3:0 lub 3:1 - tylko takie wyniki pozwolą im wyprzedzić Rosjan w tabeli grupy C.

