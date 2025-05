Niewiarygodna wpadka Gauff. Natychmiast znalazła winnego

Coco Gauff pewnie awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Jej rywalką była Olivia Gadecki, czyli 91. rakieta świata. Zanim jednak to spotkanie się rozpoczęło, doszło do kuriozalnej sytuacji. Kiedy Amerykanka chciała wyjść na kort okazało się, że... brakuje jej rakiety. Po spotkaniu wskazała winnego.