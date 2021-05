Słoweńcy przed meczem z reprezentacją Polski: To niewiarygodne!

Słoweńscy siatkarze po pierwszych dwóch spotkaniach tegorocznej edycji Ligi Narodów mają na koncie tylko jedno zwycięstwo. W pierwszym meczu przegrali 1:3 (25:22, 18:25, 34:36, 18:25). Po spotkaniu dziennikarze i sami zawodnicy śmiali się, że to przypominało finał poprzednich mistrzostw Europy, gdzie miało podobny przebieg - Słoweńcy wygrali pierwszego seta, a w kolejnych odstawali od rywali i też przegrali po czterech partiach. Z drugim garniturem Włochów udało im się już wygrać 3:0 - do 23, 19 i 15. Teraz czas na mecz z Polakami, drużyną, która według Słoweńców jest od nich wyraźnie lepsza.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze pokazali, jak wyglądają warunki w pokojach hotelowych w czasie Ligi Narodów

Słoweńcy pod wrażeniem rekordu Leona. "Myślę, że wręcz się go boją. Rozmawiali o nim pomiędzy sobą"

- Słoweńcy byli pod ogromnym wrażeniem sobotniego rekordu świata Wilfredo Leona - mówił Sport.pl dziennikarz słoweńskiego radia Val 202, Tomaz Langerholz. Przyjmujący w meczu z Serbią zdobył aż 13 punktów dzięki asom serwisowym, dzięki czemu ustanowił rekord świata pod względem punktów zdobytych w jednym meczu zagrywką.

- Wszyscy w kadrze twierdzą, że to niewiarygodne! Doskonale wiedzą, że Polska może być obecnie najlepszym siatkarskim zespołem na świecie. Patrząc na problemy z przyjęciem podczas meczu z Włochami, to myślę, że wręcz boją się Leona. Rozmawiali o nim pomiędzy sobą po całym dniu i zgodnie stwierdzili, że jeśli wejdzie na zagrywkę, to jego serwis za każdym razem będzie wyzwaniem dla zawodników - wskazał Langerholz.

Tak będzie wyglądał skład reprezentacji Polski na mecz ze Słowenią. Leon nie zagra

Polska bez Leona na Słowenię? "To może być jeszcze trudniejsze zadanie dla Słoweńców"

Zawodnicy mają być nie tylko pod wrażeniem samego Leona, ale i tego, jak szeroki skład ma polska kadra. - Jan Kozamernik, który od nowego sezonu będzie grał w polskiej lidze, na małym, porannym spotkaniu z mediami powiedział, że jego zdaniem Polska mogłaby wystawić spokojnie kilka drużyn do walki w Lidze Narodów. Kto wie, może biłyby się niemalże tylko ze sobą - opisał Tomaz Langerholz.

Niewykluczone, że w niedzielę wieczorem rywale przekonają się właśnie o głębi polskiego składu, a nie sile zagrywki Wilfredo Leona. Przyjmujący ma dostać trochę odpoczynku, a Vital Heynen w składzie znów przewiduje wiele rotacji. Słoweńcy odetchną? Niekoniecznie. - To może być jeszcze trudniejsze zadanie dla Słoweńców. W Polsce wielu zawodników rywalizuje pomiędzy sobą o miejsce w składzie. Jeśli w spotkaniu zgodnie z przewidywaniami zagrają Łukasz Kaczmarek, czy Aleksander Śliwka, to z pewnością będą chcieli pokazać dużo jakości i już od teraz zacząć walkę o wyjazd na igrzyska do Tokio. Dla rywali to zawsze tylko kolejne wyzwanie, żeby ich zatrzymać i utrudnić dobrą grę, choć w przypadku Polski to będzie bardzo trudne. Jeśli mam zupełnie być szczery, to pokonanie waszej drużyny uważam za niemalże niemożliwe. Zwłaszcza w obecnej formie drużyny Heynena - przyznał Langerholz.

"Koszmar! Nierozwiązywalna zagadka". Serbowie reagują po meczu z Polską

Trener Słoweńców oszczędził najlepszych z Włochami. Chodziło o spokój przed meczem z Polską?

Dziennikarza pytamy jeszcze o to, jak Słoweńcy podchodzą do meczu z Polakami. - To ważne spotkanie, nie tylko dlatego, że macie tak świetny zespół. To tylko dodaje prestiżu, ale przede wszystkim po porażce w meczu z Serbią, jeśli celem ma być wejście do Final Four Ligi Narodów, to nie można sobie pozwalać na przegrane i trzeba starać się atakować silniejszych od siebie, zabierać im punkty. Z Polską nie będzie to łatwe, ale zespół musi spróbować. Kluczowe będą oczywiście kolejne spotkania z nieco słabszymi rywalami, gdzie wygrane będą już jednak niemalże wymogiem. Wiemy, że awans Słowenii do półfinału byłby dla wielu sporą niespodzianką, ale jeśli nie z takim celem, to jak inaczej podchodzić do Ligi Narodów? - tłumaczył Tomaz Langerholz.

- Po pierwszym meczu, gdzie grali wszyscy najlepsi zawodnicy trener Alberto Giuliani, który pracuje także w Asseco Resovii, został skrytykowany. Siatkarze nie spisali się najlepiej, a on nie dał miejsca dla młodszych, których wszyscy widzą w przyszłości w kluczowych rolach w kadrze. Chodziło o Roka Mozicia i Gregora Pernusa, mogę powiedzieć, że są bardzo utalentowani. Dodatkowo Giuliani dał odpocząć najlepszym - Tine Urnautowi, czy Dejanowi Vinciciowi. Grał za to Klemen Cebulj. To pewnie z jednej strony ze względu na naciski od mediów i ekspertów dotyczące składu i dawania szans młodszym zawodnikom, ale może też ich nieco oszczędzać na mecz z Polską. Zobaczymy, czy to się opłaci - dodał Langerholz.

Wilfredo Leon z rekordem świata. Teraz komentuje. Mistrz skromności

Początek meczu ze Słowenią w niedzielę o godzinie 19:30. Po nim zawodnicy Vitala Heynena zakończą serię trzech meczów z rzędu i dostaną trzy dni wolnego, a do grania wrócą siatkarki. Relacja na żywo na Sport.pl.