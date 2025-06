Tak wygląda tabela Ligi Narodów po ostatnim meczu Polek. Bajka!

Pierwszy turniej Ligi Narodów siatkarek w Pekinie dobiegł końca. W ostatnim meczu, po dwóch zwycięstwach z Tajlandią i Chinami oraz porażce z Turcją przyszedł czas na starcie z Belgią. Z siatkarkami tej nacji graliśmy jak równy z równym od 2019 roku Biało-Czerwone rozegrały sześć spotkań z Belgijkami i wygrały trzy z nich.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto prawda o siatkarskiej reprezentacji Polski w 2024 roku

Wyraźne zwycięstwo na zakończenie VNL w Pekinie

Podopieczne Stefano Lavariniego bardzo dobrze weszły w ten mecz. Od wyniku 3:3 cały czas odskakiwały rywalkom. Najpierw na trzy oczka (6:3), potem na sześć (11:5), aż w końcu Biało-Czerwone prowadziły różnicą dwunastu punktów (22:10). Ostatecznie pierwsza partia zakończyła się wynikiem 25:11.

Druga partia mogła się zakończyć jeszcze większą różnicą. Wszystko przez to, że już na samym starcie Polki wyszły na prowadzenie 7:0, które następnie podwyższyły do różnicy dziewięciu "oczek" (12:3). Przy wyniku 22:10 Biało-Czerwone wpadły w lekki dołek, przegrywając cztery akcje z rzędu, ale mimo to rozbiły rywalki 25:15. Trzecia partia okazała się najbardziej wyrównana z nich wszystkich. Siatkarki grały na przewagi, ale ostatecznie to podopieczne Stefano Lavariniego wygrały 27:25 i zatriumfowały w tym meczu 3:0.

Tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Belgia

Dzięki temu zwycięstwu Polki przesunęły się na pierwsze miejsce z dorobkiem 10 pkt po czterech meczach. Drugie są Japonki z dziewięcioma "oczkami" po trzech starciach. Podium zamykają Brazylijki z dorobkiem 8 pkt w trzech meczach.

1. Polska - cztery mecze - 10 pkt

2. Japonia - trzy mecze - 9 pkt

3. Brazylia - trzy mecze - 8 pkt

4. Włochy - trzy mecze - 8 pkt

5. Turcja - trzy mecze - 8 pkt

6. Chiny - trzy mecze - 6 pkt

7. Bułgaria - trzy mecze - 6 pkt

8. Dominikana - trzy mecze - 4 pkt

9. Czechy - trzy mecze - 4 pkt

10. Niemcy - trzy mecze - 5 pkt

11. Holandia - trzy mecze - 4 pkt

12. Francja - trzy mecze - 3 pkt

13. Belgia - cztery mecze - 3 pkt

14. Kanada - trzy mecze - 2 pkt

15. Serbia - trzy mecze - 2 pkt

16. USA - trzy mecze - 1 pkt

17. Korea Południowa - trzy mecze - 1 pkt

18. Tajlandia - trzy mecze - 0 pkt

Zobacz też: Musisz to zobaczyć! Tak Turcy przywitali reprezentantkę Polski

W następnym turnieju tegorocznej edycji Ligi Narodów Polki będą rywalizować w Belgradzie w dniach 18 - 22 czerwca. Następnie 9-13 lipca Biało-Czerwone udadzą się do Chibe w Japonii. Z fazy zasadniczej awansuje siedem najlepszych drużyn + Polska, czyli gospodarz finałów. Decydujące spotkania odbędą się 23-27 lipca w Łodzi.