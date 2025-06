Probierz nie przestaje zadziwiać! Tak ma wyglądać skład Polski na Finlandię

We wtorek o 20:45 reprezentacja Polski zagra z Finlandią w trzecim meczu kwalifikacji do mistrzostw świata. Chociaż ostatnie dni zostały zdominowane przez temat konfliktu selekcjonera Michała Probierza z Robertem Lewandowskim, to spotkanie w Helsinkach było i jest najważniejszym momentem czerwcowego zgrupowania.

W końcu to mecz, który w dużej mierze zdecyduje o tym, jak potoczą się losy rywalizacji w naszej grupie. Jeśli drużyna Probierza we wtorek w Helsinkach wygra, jej sytuacja będzie bardzo dobra - zespół Probierza niemal na pewno zapewni sobie co najmniej udział w barażach o mundial.

Na razie jesteśmy liderem grupy z sześcioma punktami na koncie. Finowie są drudzy z czterema punktami, jednak rozegrali o jeden mecz więcej od nas. Gdyby więc udało nam się powiększyć przewagę do pięciu punktów, po swojej stronie mielibyśmy też jedno spotkanie i wrześniowy rewanż z Finami na Stadionie Śląskim.

To dawałoby nam niemal pewny udział w barażu o mundial i otwierało drogę do rywalizacji z Holandią o pierwsze miejsce w grupie. Holandią, która jest jej zdecydowanym faworytem, ale na razie rozegrała tylko jedno spotkanie, wygrywając w sobotę 2:0 w Helsinkach.

Finlandia - Polska. W jakim składzie Polacy rozpoczną mecz w Helsinkach?

Co w przypadku porażki? Wtedy pewnie moglibyśmy zapomnieć o pierwszym miejscu w grupie i przy okazji dalibyśmy Finom nadzieję na powrót do walki o baraże. Przy okazji jeszcze bardziej pogorszyłaby się i tak gęsta atmosfera wokół kadry i jej selekcjonera.

W jakim składzie Polacy rozpoczną mecz w Helsinkach? Chociaż na to pytanie znamy znacznie więcej odpowiedzi niż przy okazji piątkowego spotkania towarzyskiego z Mołdawią, to znaków zapytania dalej nie brakuje.

Pewniakiem w bramce jest Łukasz Skorupski. W trójce stoperów na pewno znajdą się Jakub Kiwior oraz Jan Bednarek, który po meczu z Mołdawią narzekał na drobny uraz. Blok obronny może uzupełnić Mateusz Skrzypczak, który w piątek rozegrał 90 minut, debiutując w drużynie narodowej.

Polacy nie stracili gola, Skrzypczak zagrał bez zarzutu, czego nie można powiedzieć o wprowadzonym w przerwie Sebastianie Walukiewiczu, dlatego trudno spodziewać się, by Probierz dokonał tu zmian. Jeśli selekcjoner będzie potrzebował większego doświadczenia, będzie mógł postawić na Pawła Dawidowicza, który jeśli był zdrowy, zwykle grał u obecnego selekcjonera.

Na wahadłach Probierz najpewniej postawi na Matty'ego Casha i Nicolę Zalewskiego. Pierwszy strzelił w piątek gola, drugi jest jednym z najlepszych piłkarzy polskiej reprezentacji w ostatnich miesiącach. W środku pola pewni miejsca w składzie mogą być Jakub Moder i Sebastian Szymański. W drugiej linii raczej na pewno nie zagra Piotr Zieliński. Pomocnikowi reprezentacji Polski i nowemu kapitanowi drużyny Probierza kilka dni temu odnowiła się kontuzja łydki, przez którą nie zagrał przeciwko Mołdawii (2:0). W poniedziałek co prawda pomocnik Interu wyszedł na trening na stadionie w Helsinkach, ale go nie dokończył. Wygląda na to, że we wtorek znowu nie będzie do dyspozycji trenera.

Finlandia - Polska. Tego piłkarza Probierz szykował na mecz w Helsinkach

Niewykluczone, że podobnie jak w meczu z Mołdawią, w roli defensywnego pomocnika zagra Bartosz Slisz, który w piątek strzelił debiutanckiego gola w kadrze. Nie jest to jednak pewniak w składzie. Jeszcze niedawno można było usłyszeć, że Probierz na mecz z Finlandią chciał wystawić od pierwszej minuty Maxiego Oyedele. Pomocnik Legii Warszawa przeciwko Mołdawii jednak nie zagrał, być może z powodu kontuzji Bednarka i Szymańskiego, którzy musieli przedwcześnie opuścić boisko i "zabrali" selekcjonerowi dwie zmiany. Tu wciąż są wątpliwości, ale jeśli selekcjoner zdecydowałby się na Oyedele, byłaby to spora niespodzianka.

Wątpliwości nie ma za to w ataku. Przeciwko Finom od pierwszej minuty powinni zagrać Krzysztof Piątek oraz Karol Świderski. Zwłaszcza po tym, jak przeciwko Mołdawii na Stadionie Śląskim kiepsko zaprezentował się trzeci z napastników - Adam Buksa. Nieoficjalnie co prawda było słychać, że w roli podwieszonego napastnika mógłby też zagrać Jakub Piotrowski, ale jego szanse na występ od pierwszej minuty w Helsinkach wydają się niewielkie.

Probierz, który w niedzielę wieczorem - odbierając Robertowi Lewandowskiemu kapitańską opaskę - wywołał trzęsienie w reprezentacji Polski, przeciwko Finlandii gra nie tylko o punkty, ale także o spokój. O poprawę atmosfery wokół kadry, która w ostatnich godzinach została rozgrzana do czerwoności. Początek spotkania z Finlandią o 20.45. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.

Finlandia - Polska. Tak powinien wyglądać skład reprezentacji Polski: