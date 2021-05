Wilfredo Leon z rekordem świata. Teraz komentuje. Mistrz skromności

- Nigdy nie widziałem, żeby ktoś w jednym meczu zaserwował tyle asów, co Wilfredo Leon - mówił dla Sport.pl Paweł Papke. I miał rację. Leon aż 13 z 25 punktów zgromadzonych w spotkaniu z Serbią osiągnął dzięki zagrywkom, czym ustanowił nowy rekord świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze pokazali, jak wyglądają warunki w pokojach hotelowych w czasie Ligi Narodów

Rekord świata Wilfredo Leona. "Nie spodziewałem się, ale poszło"

Dwa pierwsze asy zaserwował w pierwszym secie spotkania, w drugim punktował zagrywką pięciokrotnie, w kolejnej znów dwukrotnie, a w ostatniej, czwartej partii dołożył jeszcze cztery takie zagrywki. Jego 13 asów to o jeden więcej od poprzedniego najlepszego osiągnięcia w historii - 12 asów Earvina N'Gapetha sprzed trzech lat.

Leon ustanowił rekord świata! "Zdemolował" poprzedni najlepszy wynik rozgrywek

- Nie spodziewałem się, że osiągnę nowy rekord, ale poszło. Jestem bardzo zadowolony z tego osiągnięcia, jak i z gry drużyny, bo wygraliśmy i to się liczy - stwierdził Leon w rozmowie dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

"Chyba nie mam limitu. Zobaczymy, co będzie za kilka meczów"

- Gdzie jest limit? Nie wiem, chyba nie mam limitu. Gdy grałem w Rosji, dla Zenita Kazań zrobiłem 10 asów w jednym meczu i nie spodziewałem się, że zaserwuję jeszcze więcej. Wtedy 10, dzisiaj 13, zobaczymy, co będzie za kilka meczów lub turniejów. Mam nadzieję, że utrzymamy tak dobrą dyspozycję na zagrywce - wskazywał Leon.

Tak dobrze Polacy nie zagrali od ponad 650 dni! Leon zagrywał, Serbowie nie mieli odpowiedzi

Dla siatkarza liczył się przede wszystkim wynik spotkania, ale ten także był bardzo dobry - Polacy wygrali w czterech setach z Serbią i są liderami tabeli Ligi Narodów. - Na początku było nam trochę ciężko, bo dawno nie graliśmy. Pierwszy set przyniósł zatem trochę kłopotów, ale powoli wracaliśmy do naszej gry i w końcu udało nam się go wygrać. To był najtrudniejszy moment. W drugim prowadziliśmy już bez problemu, w trzecim mieliśmy mały wypadek przy pracy, ale zostawiliśmy sporo na czwarty set i w nim było już wszystko w porządku - opisał Leon.

Mecz ze Słowenią już w niedzielę

Kolejne spotkanie Ligi Narodów Polacy rozegrają już w niedzielę przeciwko Słowenii. - Z nimi przegrywaliśmy ostatnie spotkania, więc na pewno będziemy chcieli się odegrać i akurat podczas Ligi Narodów wygrać. Wygrali z Włochami, więc też są w dobrej formie i myślę, że to będzie ciekawy mecz - wskazał Wilfredo Leon.

"Byłem szalony, jak zawsze!" - show Heynena! Nie wiedział, że już jest "na żywo" [WIDEO]

Początek meczu Polska - Słowenia o 19:30. Po nim zawodnicy Vitala Heynena zakończą serię trzech meczów z rzędu i dostaną trzy dni wolnego, a do grania wrócą siatkarki. Relacja na żywo na Sport.pl.