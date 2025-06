Wymowny komentarz byłego kadrowicza ws. afery. Cztery słowa

Zamiast spokojnego zgrupowania przed meczem z Finlandią reprezentacja Polski musi skupiać się na aferze kapitańskiej i konflikcie Michała Probierza z Robertem Lewandowskim, w który w pewnym sensie zostali wciągnięci piłkarze. Tym nie spodobało się, że selekcjoner mówił publicznie, że podjął decyzję po konsultacji z nimi. Brakuje spójnej komunikacji.

Klich reaguje na aferę w kadrze

Atmosfera wokół reprezentacji Polski jest napięta, rozczarowani i załamani sytuacją są kibice, dziennikarze, eksperci i byli kadrowicze. Niektórzy nawet żartują, tworzą memy, komentują w szyderczy i ironiczny sposób. Ironizował także Mateusz Klich, gracz Atlanty United, który ostatni raz w kadrze zagrał we wrześniu 2022 r. Jego komentarz jest wymowny, odniósł się do mitycznej "polski myśli szkoleniowej". To określenie jest nacechowane pejoratywnie.

"Legendarna polska myśl szkoleniowa" - skomentował Klich na Instagramie pod jednym z postów na koncie portalu meczyki.pl. Dotyczył on informacji o wściekłych piłkarzach, których Probierz "wsadził na minę", zasłaniając się działaniem "dla dobra drużyny". To określenie padło wielokrotnie na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Robert Lewandowski stracił opaskę kapitańską po 11 latach. Przejął ją Piotr Zieliński, który kilkukrotnie zastępował Lewandowskiego w tej roli. Ale nie zagra z Finlandią, odnowił mu się uraz łydki.

Z kolei Lewandowski zadeklarował, że nie zagra w kadrze, dopóki selekcjonerem jest Michał Probierz. Oburzyła go forma, w jakiej informacja o odebraniu opaski kapitańskiej do niego dotarła. Probierz zadzwonił do niego w niedzielę wieczorem, przekazał swoją decyzję i się rozłączył. Krótko po tym pojawił się oficjalny komunikat PZPN o zmianie kapitana reprezentacji.

Mecz z Finlandią w Helsinkach jest kluczowy w kontekście walki o awans na mistrzostwa świata. Zwycięzca będzie miał prawo myśleć o podjęciu równorzędnej walki z Holandią, faworytem grupy, o pierwsze miejsce w grupie eliminacyjnej.

Początek spotkania z Finami o godzinie 20:45.