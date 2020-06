Katarzyna Skorupa odpowiada Andrzejowi Dudzie. "Robi ze mnie zagrożenie. Ja też jestem polską, tradycyjną rodziną"

Ruch LGBT to głośny temat podczas kampanii prezydenckiej. Bardzo często, w negatywny sposób, wypowiada się o niej m.in. Andrzej Duda. Ubiegający się o reelekcję prezydent kilka dni temu w Brzegu na Opolszczyźnie porównał LGBT do ideologii komunistycznej. - Przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom wciskano komunistyczną ideologię. To był bolszewizm. Dzisiaj też próbuje nam się i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną, zupełnie nową. To jest taki neobolszewizm - powiedział Duda. Później ze swoich słów się wytłumaczył, pisząc na Twitterze o "słowach wyrwanych z kontekstu". - Szczerze wierzę w różnorodność i równość - napisał.

Katarzyna Skorupa apeluje do Andrzeja Dudy

W rozmowie z portalem Sportowe Fakty WP słowa Dudy skomentowała polska siatkarka, Katarzyna Skorupa, która w ubiegłym roku dokonała coming outu. - To pokazuje, do czego człowiek jest się w stanie posunąć dla władzy. Prezydent straszy i dzieli ludzi, wykorzystując ich nieświadomość. Straszy mną. Odczłowiecza mnie, demonizuje, robi ze mnie zagrożenie dla polskiej tradycyjnej rodziny. A ja też jestem polską, tradycyjną rodziną. W takiej się wychowałam - powiedziała Skorupa.

I dodała: "Nie znam pana prezydenta, ale myślę, że jemu tego nie trzeba wyjaśniać. Wyjaśnić należy ludziom nieświadomym, zastraszonym, tym, którzy nie żyją w dużych miastach i nie mają na co dzień kontaktu z różnorodnością. Bycie LGBT nie jest wyborem, tacy się rodzimy. Tak samo jak rodzimy się leworęczni, z niebieskimi oczami czy z ciemną skórą. Leworęczność nie jest ideologią, homoseksualizm czy transpłciowość też nie".

Skorupa zauważyła także, że podobne wypowiedzi prezydenta źle wpływają na wizerunek całego kraju. - Słowa polskich polityków o LBGT jako ideologii odbiły się szerokim echem wszędzie. To nie poprawia wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Utrwala za to przekonanie, że jesteśmy zacofanym krajem bloku wschodniego - przyznała siatkarka.

Skorupa, podobnie jak kilku innych polskich sportowców, zapowiedziała także, że weźmie udział w wyborach, które odbędą się 28 czerwca. - Na kogo zagłosuję? Na pewno nie na Andrzeja Dudę - powiedziała.

