Niewiarygodne, czego od Realu domaga się Vinicius. Szaleństwo

Real Madryt wkrótce będzie przygotowywać się do nowego sezonu La Ligi. Trenerem nie tak dawno został Xabi Alonso, a madrytczycy pod jego wodzą dotarli do półfinału Klubowych Mistrzostw Świata. W nim ponieśli jednak bolesną porażkę z Paris Saint-Germain (0:4). To nie koniec złych wieści dla kibiców Realu. Chodzi o jedną z największych gwiazd klubu i fakt, że chce być najlepiej opłacanym piłkarzem "Królewskich".

Hiszpanie informują. Chodzi o Viniciusa

Vinicius Junior, który obecnie zarabia około 15 milionów euro, chciałby - jak przekonują "El Chiringuito" i dziennik "Marca" - inkasować dwa razy więcej. Tym samym dwukrotnie przebiłby pensję podstawową Kyliana Mbappe. Francuz łącznie - licząc podstawę (15 mln), bonusy sportowe (10 mln) i podpis (6-12 mln) może liczyć na około 30 milionów. Na taki scenariusz w stolicy Hiszpanii nikt nie chce się zgodzić. Czy to kość niezgody, która będzie miała swoje reperkusje podczas trwającego okna transferowego?

"Klub celuje raczej w kwotę około 20 milionów euro netto" - czytamy we wspomnianym wyżej źródle, które jednocześnie informuje o przyszłości Viniciusa. Jego kontrakt wygaśnie w czerwcu 2027 roku.

Do tej pory kilkukrotnie w mediach pojawiały się informacje, że jego usługami mogłyby być zainteresowane kluby z Arabii Saudyjskiej. Osiągnięcie porozumienia w sprawie nowego kontraktu może nie być jednak takie łatwe.

Dziennikarz "El Chiringuito" Josep Pedrerol tłumaczy, że jeszcze przed KMŚ temat przyszłości Viniciusa wydawał się być zamknięty i gotowy do domknięcia już po turnieju. Piłkarz miał przypominać, że jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez dwa lata i nie kwapi się z przedłużeniem umowy. W Hiszpanii stawiają sprawę jasno: sprawa nie zostanie rozwiązana podczas tego lata, a przynajmniej do momentu powrotu piłkarzy Realu. Ten ma nastąpić dopiero w sierpniu.

Pedrerol wytłumaczył, że Real chciałby zatrzymać Viniciusa na kolejne trzy lata. Dziennikarz podkreślił, że potrzebna do tego byłaby jednak wola obu stron. Póki co "stanowiska są daleko od siebie". Brazylijczyk występuje w Realu Madryt od 2018 roku. W 322 meczach zdobył 106 goli i zanotował 83 asysty.