Szarapowa zareagowała po finale Wimbledonu. "Wiedziałam"

Jannik Sinner wygrał wielkoszlemowy Wimbledon, pokonując w finale 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 Hiszpana Carlosa Alcaraza. To pierwsza sytuacja w historii, gdy tenisista z Włoch wygrał najważniejszy turniej na kortach trawiastych w sezonie. Nie brakuje jednak głosów krytycznych w kierunku Sinnera, które przypominają jego niedawną aferę dopingową. "Sinner jest postacią, dla której pojęcie psychicznej blizny wydaje się nie istnieć. Było to zwycięstwo odwagi, wytrzymałości. I bardzo skutecznych prawników" - pisał dziennik "The Telegraph".

Tak Szarapowa pogratulowała Sinnerowi. Przypomniała nagranie sprzed sześciu lat

Maria Szarapowa zareagowała bardzo wymownie na wygranie Wimbledonu przez Sinnera. "Właściwe jest przywrócenie tego tematu na szczyt tablicy" - napisała Rosjanka na portalu X, cytując nagranie ze stycznia zeszłego roku, na którym wspólnie tańczyła i śpiewała z Sinnerem do piosenki Amerykanki Brendy Lee pt. "Rockin’ Around the Christmas Tree".

"Wiedziałam, że pewnego dnia będziesz tego żałować. Gratulacje mistrzu! Cierpliwość, opanowanie i klasa" - dopisała Szarapowa po tym, jak Sinner wygrał zeszłoroczny Australian Open. Sam film został nagrany w 2019 r.

Szarapowa też zna smak wygranej na Wimbledonie, bo dokonała tego w 2004 r. Wtedy Szarapowa wygrała 6:1, 6:4 z Amerykanką Sereną Williams. Łącznie Rosjanka wygrała pięć turniejów wielkoszlemowych, z czego dwukrotnie Roland Garros (2012, 2014)

Sinner i Szarapowa złapali ze sobą kontakt poprzez trenera Riccardo Piattiego, który prowadził Szarapową w latach 2019-2020, a w latach 2014-2022 współpracował z młodym Sinnerem.

- Ostatni trener w mojej karierze trenował Jannika przez kilka lat, więc miałam okazję kilka razy z nim zagrać. Zawsze mu kibicuję. Podoba mi się jego skromne podejście do sportu. Uwielbiam patrzeć na młodsze pokolenie. W męskiej drabince panuje taka aura, jest to widoczne. Męski tour jest w dobrej kondycji - mówiła Szarapowa w podcaście u Rennae Stubbs.

- Miałem przyjemność poznać Marię trochę bliżej. Czuję się szczęściarzem. Czasami trenowaliśmy, poznałem jej osobowość. To świetne, zwłaszcza dla chłopaka, który miał 19 lat, a kiedy Maria trenowała ze mną, miałem 18 lat. To sprawia, że człowiek rozwija się o wiele szybciej - mówił Sinner o Szarapowej w jednym z wywiadów.