Pliskova naprawdę powiedziała to po triumfie Świątek. Aż się wierzyć nie chce

Iga Świątek nie miała sobie równych na Wimbledonie. Polka bardzo pewnie eliminowała kolejne rywalki i awansowała do finału. Tam zmierzyła się z Amandą Anisimową. Nasza tenisistka nie dała rywalce najmniejszych szans i rozbiła ją 6:0, 6:0. Tym samym po raz pierwszy w historii sięgnęła po tytuł na Wimbledonie.

Karolina Pliskova zabrała głos w sprawie Świątek. Słowa w stylu Sabalenki

Jak się okazuje, nie wszyscy docenili sukces Polki. Na temat finału wypowiedziała się Karolina Pliskova, która stwierdziła, że w innym zestawieniu, mecz mógłby potoczyć się zupełnie inaczej. - Myślę, że Sabalenka wygrałaby z Igą Świątek w finale - powiedziała w podcaście Rakety, cytowana przez portal Sofa Sportowa, który słusznie zauważył, że jej wypowiedź przypomina słowa Sabalenki po finale Rolanda Garrosa.

Wówczas Białorusinka przegrała z Coco Gauff, po czym stwierdziła, że gdyby wcześniej została pokonana przez Świątek, to Polka ograłaby Amerykankę. - Bolesne jest to, że grałam świetnie z Qinwen Zheng, złotą medalistką igrzysk w ćwierćfinale, potem z Igą Świątek, a na koniec wychodzę na finał i pokazuję to, co pokazałam. Myślę, że gdyby Iga wygrała ze mną innego dnia w półfinale, to wyszłaby dziś i zwyciężyła w finale - powiedziała. Liderka rankingu WTA później przeprosiła za te słowa, a Gauff nie skrywała urazy.

Karolina Pliskova to była światowa numer jeden i dwukrotna finalistka turniejów wielkoszlemowych. Czeszka od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi i ostatni raz na kortach widzieliśmy ją w sierpniu zeszłego roku. Ze Świątek mierzyła się trzykrotnie i za każdym razem przegrywała. W 2021 roku Polka pokonała ją 6:0, 6:0 w finale turnieju WTA w Rzymie. - Iga jest bardzo solidna i nic nie da Ci za darmo, a kiedy robi się 6:0, 2:0, marzysz już tylko o choćby jednym wygranym gemie co zaczyna usztywniać jeszcze bardziej - dodała Czeszka w podcaście o wspomnianym meczu.