Gwiazdor przyłapany na treningu u Nadala. Szykuje się hit!

- Czasami czuję się bardzo samotny. Zmagam się z tym. Mentalnie mówiłem, że walczę od czasu Australian Open. Po prostu nie wiem. Staram się znaleźć sposób na wydostanie się z tego dołka. Przeszedłem przez wiele trudności w mediach i ogólnie w życiu. Nigdy wcześniej nie czułem się tak pusty. Brakuje mi radości we wszystkim, co robię - powiedział niedawno Alexander Zverev na konferencji prasowej.

Niemiecki tenisista przeżywa ostatnio bardzo trudne chwile, czego dowodem są jego słowa. Zawodnik całkowicie zawiódł na niedawno zakończonym Wimbledonie i odpadł już w pierwszej rundzie po porażce z Francuzem Arthurem Rinderknechem. Później wycofał się też z turnieju ATP 250 w Gstaad.

Niemiec zamierza szukać nowych rozwiązań, aby być lepiej przygotowanym na drugą część sezonu i w tym celu ma nawiązać współpracę z Tonim Nadalem. Został już przyłapany z nim na wspólnym treningu w Akademii Rafaela Nadala, która znajduje się na Majorce. W ostatnich latach trenerem Zvereva był jego ojciec, ale jak widać, minione wydarzenia spowodowały, że tenisista potrzebował zmian.

Toni Nadal to postać bardzo znana w środowisku tenisowym. Głównie z uwagi na swojego bratanka Rafaela, którego był trenerem przez znaczną część jego kariery i doprowadził go do wielu sukcesów. Współpracował z nim aż do 2017 roku. Ostatnio był trenerem Felixa Augera-Aliassime'a.

Zverev obecnie zajmuje trzecie miejsce w rankingu ATP. Jest najwyżej sklasyfikowanym tenisistą, który nigdy nie wygrał turnieju wielkoszlemowego. Okazję do przełamania się będzie mieć już niebawem. Kolejny wielkoszlemowy turniej, czyli US Open odbędzie się już w dniach 24 sierpnia - 7 września. Będą to ostatnie zawody tej rangi w tym roku.