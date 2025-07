Tak Lewandowski przywitał nowego napastnika Barcelony. Wymowne

FC Barcelona w zeszłym sezonie zdobyła po raz pierwszy w historii krajową potrójną koronę (mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii). Ten sezon zapowiada się na trudniejszy - dojdzie presja obrony trofeów, a zespół potrzebuje wzmocnień. W poniedziałek Barcelona potwierdziła przyjście jednego zawodnika, który od razu zaczął szukać porad u Roberta Lewandowskiego.

Lewandowski wprowadza nowego piłkarza do zespołu

Lewandowski był już w pewnym rytmie, bowiem miał kilka indywidualnych sesji treningowych w trakcie urlopu, spędzał wakacje dość aktywnie. W szatni Barcelony uchodzi za prawdziwego profesjonalistę, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne i motoryczne, utrzymuje dobrą formę mimo zaawansowanego dla piłkarza wieku. Młodzi chcą się od niego uczyć, proszą o porady i wskazówki. Tak jest zarówno wśród graczy Barcelony, jak i tych nowych. Jest mentorem i wszystko wskazuje na to, że Polak lubi tę rolę.

Kamery "Blaugrany" zauważyły, jak Lewandowski rozmawiał z Roonym Bardghjim na pierwszym wspólnym treningu. 19-letni Szwed uchodzi za talent. W poniedziałek został oficjalnie nowym piłkarzem FC Barcelony i ma pracować przynajmniej w presezonie z pierwszym zespołem, czyli pod okiem Hansiego Flicka. Skrzydłowy dopiero wiosną wrócił do gry, wcześniej pauzował rok ze względu na zerwane więzadła krzyżowe w kolanie. Przez to w minionym sezonie zagrał jedynie w pięciu meczach ligi duńskiej.

Z pewnością rozmowy z tak doświadczonym piłkarzem pomogą Bardghjiemu w zaaklimatyzowaniu się w Barcelonie oraz dojściu do formy po kontuzji. Z pewnością potrzebuje na to trochę czasu, ale pod wodzą Flicka to powinno się udać. Niemiecki trener uchodzi za takiego, który lubi budować młodych zawodników lub odbudowywać po ciężkich kontuzjach.

Roony Bardghji podpisał kontrakt z FC Barceloną do końca czerwca 2029 r. Przeszedł z FC Kopenhagi za 2,5 mln euro.

Pierwszy tydzień przygotowań FC Barcelony to intensywne treningi. Hansi Flick tak ułożył plan, aby piłkarze trenowali codziennie, od poniedziałku do niedzieli, a we wtorek, czwartek i sobotę mają się odbyć po dwie sesje treningowe.

Na przełomie lipca i sierpnia FC Barcelona zagra trzy sparingi z zespołami z Azji - japońskim Vissel Kobe oraz koreańskimi FC Seoul i Daegu FC.