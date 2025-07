Włosi zrównali Zielińskiego z ziemią. "Upadek"

Latem zeszłego roku Piotr Zieliński trafił do Interu Mediolan. Przygoda Polaka z nowym klubem od początku nie wyglądała najlepiej. Nasz zawodnik nie mógł przebić się do wyjściowego składu i ponadto zmagał się także z kontuzjami. Co więcej, krytycznie wypowiadały się o nim również włoskie media. Łącznie w zeszłym sezonie rozegrał 39 meczów, w których strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie dostał pracy za nazwisko". Syn Czesława Michniewicza poszedł w ślady ojca

Włosi znów krytykują Zielińskiego. Padły mocne słowa

Włoscy dziennikarze znów przypomnieli sobie o Zielińskim, ale nie zamierzali go chwalić. Portal InterLive podsumował sezon w jego wykonaniu i nie szczędził mu krytyki. Najpierw dziennikarze przypomnieli o tym, że Polak spisywał się już słabo w swoich ostatnich miesiącach w Napoli. "W Interze, po części z powodu dokuczliwych kontuzji, radził sobie jeszcze gorzej. I tak Nerazzurri pozyskali kolejnego zawodnika z wysoką pensją i słabymi występami" - czytamy. "W Mediolanie trudno wytłumaczyć upadek byłej gwiazdy Napoli" - dodaje źródło.

Później Włosi zastanawiali się, jakie mogą być powody spadku formy Zielińskiego. "Są więc dwie możliwości. Albo przeżywa teraz fatalny okres. Albo dał z siebie wszystko w roku, w którym Napoli zdobyło trzecie Scudetto i od tamtej pory się zapadł, zarówno fizycznie, jak i mentalnie" - czytamy dalej. Zdaniem dziennikarzy pod wodzą nowego trenera Christiana Chivu sytuacja pomocnika może się zmienić. "Trudno będzie go jednak odzyskać. Nawet w Polsce go nie poznają. Wydaje się, jakby już mu się nie chciało" - stwierdzili.

Na koniec wytknęli zawodnikowi sytuację ze zgrupowania reprezentacji Polski. Po przegranym meczu 1:5 z Portugalią Zieliński zrobił sobie zdjęcie z Cristiano Ronaldo, co wywołało falę krytyki. "Nie rozumiem, jak po sromotnej porażce 1:5 można z uśmiechem robić sobie zdjęcia z rywalem, który właśnie nas wypunktował. Nawet jeśli jest to Cristiano Ronaldo. Chciałbym, żeby najlepsi polscy piłkarze mieli w sobie choć trochę złości i poczucia, że jednak nie wypada" - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Inter Mediolan miał nieudany sezon 2024/2025. Drużyna prowadzona jeszcze wtedy przez Simone Inzaghiego przegrała finał Ligi Mistrzów, finał Superpucharu Włoch, zajęła drugie miejsce w Serie A i odpadła w półfinale Pucharu Włoch.