Antiga obejmie reprezentację Polski?

Antiga w Polsce najbardziej znany jest ze swojej pierwszej pracy na stanowisku trenera, którą było prowadzenie naszej kadry mężczyzn w latach 2014-2016. Francuz zaliczył wymarzony debiutancki sezon. Drużyna zdobyła wtedy mistrzostwo świata, choć trener przed turniejem nie bał się podjąć bardzo kontrowersyjnej decyzji, jaką był brak powołania na turniej Bartosza Kurka.

- Praca z reprezentacją to jest coś, o czym wciąż myślę jeśli chodzi o przyszłość, ale nie jest tak, że to musi być koniecznie reprezentacja Francji. Kiedyś faktycznie o tym mocno myślałem, ale na razie na to się nie zanosi - odparł Antiga zapytany o to, czy kiedyś chciałby poprowadzić zespół własnego kraju.

Antiga zdradził zamiary objęcia Polski. "Liczyłem na pracę z kobiecą reprezentacją"

49-latek na dowód słów, że nie chciałby ograniczać się wyłącznie do pracy z kadrą Francji, powiedział o tym, jak w 2022 roku był przymierzany na stanowisko trenera kobiecej reprezentacji Biało-Czerwonych.

- Zresztą liczyłem też na pracę z kobiecą reprezentacją Polski, ale wtedy jak byłem brany pod uwagę wybrano trenera Stefano Lavariniego, więc w najbliższych latach również nie zanosi się na zmiany. W przyszłości mogę pracować zarówno w klubie, jak i z jakąś reprezentacją, zarówno męską, jak i żeńską. Na razie jednak skupiam się na pracy z Bogdanką LUK Lublin i to jest w tym momencie najważniejsze. Zobaczymy co będzie w przyszłości - powiedział Antiga.

W istocie, chociaż Antiga z siatkówką w wydaniu reprezentacyjnym ostatni raz miał do czynienia w 2018 roku, gdy trenował Kanadę, to dobrze odnalazł się na niwie klubowej. Od 2019 roku pracował jako trener DevelopResu Rzeszów. Z siatkarkami z Podkarpacia aż pięć razy z rzędu zdobywał wicemistrzostwo kraju, by w końcu w ostatnim sezonie pracy sięgnąć po upragniony tytuł. W tym roku powrócił do siatkówki w męskim wydaniu i zaczął trenować Bogdankę LUK Lublin. Czeka go więc wielkie wyzwanie, gdyż objął ekipę mistrza kraju.

Z kolei po trzech latach pracy Stefano Lavariniego, trudno kwestionować pomysł jego zatrudnienia w reprezentacji Polski. Biało-Czerwone pod jego wodzą znalazły się wśród czołowych drużyn kobiecej siatkówki. W poprzednich dwóch latach zdobywały brązowe medale Ligi Narodów, a także pierwszy raz od 2008 roku wystąpiły na igrzyskach olimpijskich, gdzie dotarły do ćwierćfinału.