Eksperci nie dowierzają! Oto prawdziwy bohater Barcelony. "Co on zrobił?"

- Nie mogę się doczekać spotkania z "Lewym". (...) To świetny zawodnik. Kapitalnie wygląda w Barcelonie. Mam nadzieję jednak, że znowu nie strzeli mi gola - podkreślał Manuel Neuer przed środowym starciem Ligi Mistrzów. Ostatecznie jego prośby Robert Lewandowski nie wysłuchał i trafił do siatki w 36. minucie spotkania. Tym samym nie tylko ponownie wyprowadził drużynę na prowadzenie (2:1), ale i przełamał niechlubną passę przeciwko Bayernowi Monachium. Po raz pierwszy od 12 lat pokonał bramkarza Bawarczyków.

Formę Lewandowskiego docenili oczywiście eksperci. "Ależ ten gol musiał ucieszyć Lewego! Mimo że tap in, ale wreszcie, w Lidze Mistrzów, z silnym rywalem i to jeszcze Bayernem!" - podkreślał Michał Pol z Kanału Sportowego.

"Robert Lewandowski z 97. golem w Lidze Mistrzów. Coraz bliżej do setki. Nadpiłkarz" - ocenił Mateusz Ligęza z Radia Zet.

Tylko że to nie Polak był bohaterem tego wieczora. Wydawać by się mogło, że został nim Raphinha. Brazylijczyk zdobył hat-tricka! I to w bardzo efektownym stylu. Eksperci oczywiście docenili jego formę, ale jako prawdziwego bohatera wskazali na inną postać. Osobę, która nawet na murawie nie miała okazji zagrać w środowy wieczór, ale to jej taktyka doprowadziła drużynę do sukcesu. Mowa o Hansim Flicku. Dziennikarze wprost stwierdzili, że to Niemiec stoi za wzrostem formy Raphinhy i innych zawodników.

Co za słowa o Flicku. "Zrobił bestię"

"Barcelona ma konkrety z przodu. Flick zrobił bestię z Raphinhii", "Raphinha jest dziś perfekcyjny", "Wspaniały człowiek, wspaniały trener. W kilka miesięcy uczynił Barcelonę taką, którą wszyscy kochają i uwielbiają" - to kilka tweetów Marcina Jaza ze Sport.pl, który był zachwycony m.in. efektami pracy Brazylijczyka z Niemcem.

"Niebywałe, co Flick zrobił z Raphinhą. W życiu bym się nie spodziewał, że z Brazylijczyka może wyrosnąć taki potwór" - to z kolei opinia Macieja Łanczkowskiego z "Piłka Nożna".

"Raphinia co za gość! Co za forma! Hat-trick w takim meczu. Order dla Hansi Flicka za obudowanie gagatka" - podkreślał Michał Pol.

"Co on zrobił z Raphinhą?! Co on zrobił z Lewandowskim?! Co on zrobił z Barceloną?! Łeb mnie boli" - zachwycał się Hansim Flickiem Tomasz Brożek z Interii.

"Raphinha jest kosmitą, nie zapraszam do dyskusji. Piekielnie skuteczny jest ten zawodnik. Hat trick z Bayernem Monachium i mamy 4-1. Myślę, że nigdy nie śnił mu się nawet taki scenariusz z nim w roli głównej" - podkreślał Kacper Malinowski.

"Ależ to jest przyjemność widzieć takiego Raphinhę dosłownie w KAŻDYM tygodniu" - dodawał Kamil Warzocha z weszlo.com.

"Barcelona zagrała mądrze, pięknie i zrewanżowała się za wszystkie pogromy i upokorzenia, które Bayern serwował jej przez ostatnie lata. Lepiej nie dało się odegrać. W pełni zasłużone zwycięstwo, pierwszy bardzo poważy test Flicka w Barcelonie zdany na 5+" - dodawał Marcin Jaz.

"Ile to kibic Barcelony musiał się doczekać tych chwil... Dziękuję, po prostu. Piękna drużyna, piękny Brazylijczyk" - dodawał Maciej Łanczkowski.

Tym samym Barcelona wygrała aż 4:1 z Bayernem Monachium i przełamała serię aż sześciu porażek z rzędu z tym rywalem. Kolejny mecz w Lidze Mistrzów rozegra 6 listopada, a przeciwnikiem będzie Crvena zvezda.