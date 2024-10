Barcelona jest wielka! Lewandowski rzuca Bayern na kolana. To był pogrom

Mecze FC Barcelony z Bayernem Monachium to prawdziwe klasyki europejskiego futbolu w ostatnich latach. W XXI wieku obie ekipy grały ze sobą 11-krotnie w Lidze Mistrzów. Bilans? Osiem zwycięstw Bayernu, dwie wygrane Barcelony i jeden remis. Bilans bramkowy? 30:12 na korzyść Bawarczyków. Można było więc przed środowym meczem oczekiwać na pewno bramek.

Kosmiczna pierwsza połowa meczu FC Barcelona - Bayern Monachium

A pierwsza z nich przyszła jeszcze przed upływem pierwszej minuty spotkania! Robert Lewandowski fantastycznie się zastawił, podał do Fermina Lopeza, a ten wypuścił Raphinhę. Brazylijczyk minął Manuela Neuera i było 1:0 dla FC Barcelony po 58. sekundach!

Wtedy jednak piłkę przejęli Bawarczycy. To spotkanie było reklamowane jako pojedynek Roberta Lewandowskiego i Harry'ego Kane'a, którzy od początku sezonu prezentują się świetnie. Anglik już w 10. minucie trafił do siatki, ale po interwencji VAR-u jego trafienie zostało anulowane z powodu spalonego. Jednak Bayern naciskał i już kilka minut później Kane wykończył dośrodkowanie Serge'a Gnabry'ego i było 1:1 po 18. minutach spotkania! Było to piąte trafienie 31-latka w obecnej edycji Ligi Mistrzów.

Następnie gra nieco się uspokoiła, aż... padł gol na 2:1 dla FC Barcelony! Na trafienie Kane'a odpowiedział Robert Lewandowski, który wpakował piłkę do pustej bramki po kolejnej asyście Fermina Lopeza. To 97. bramka polskiego napastnika w Lidze Mistrzów i zarazem gol nr 700 w karierze. A jeszcze przed przerwą trzecią bramkę dla Barcelony zdobył Raphinha. Marc Casado posłał świetnie długie podanie, a Brazylijczyk złapał na prawą nogę i podwyższył prowadzenie swojej drużyny. Katalończycy przetrwali trudniejszy moment i prowadzili do przerwy 3:1.

Koncert Raphinhi. Hat-trick Brazylijczyka

Druga połowa to ponownie prowadzenie gry przez Bawarczyków i kontrataki Barcelony. Efekt? Gol na 4:1 i hat-trick skompletowany przez Raphinhę w 56 minucie spotkania! Brazylijczyka na wolne pole wypuścił Lamine Yamal, a ten trzeci raz w tym spotkaniu pokonał Manuela Neuera.

Pozostała część spotkania to już dogrywanie z obu stron. Bayern nie forsował tempa, a Barcelona oszczędzała się przed kolejnym meczem. Robert Lewandowski miał jedną okazję na kolejne trafienie, ale minął się z piłką, a w 85. minucie został zmieniony przez Pau Victora. Ostatecznie piłkarze Hansiego Flicka zasłużenie wygrali i przerwali serię sześciu porażek z rzędu z Bawarczykami.

FC Barcelona - Bayern Monachium 4:1

Bramki: 1' 45' 56' Raphinha, 36' Lewandowski - 18' Kane

A już w sobotę 26 października o godz. 21:00 FC Barceloną czeka rywalizacja na Estadio Santiago Bernabeu z Realem Madryt. Relację z tego spotkania będzie można oczywiście śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji Sport.pl LIVE.