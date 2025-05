Jest 29:29, minuta do końca! To był mecz o wszystko dla Polaków

To był o przysłowiowe "życie" dla polskich piłkarzy ręcznych. Biało-Czerwoni w czwartek niespodziewanie przegrali na wyjeździe z Izraelem 31:33 (18:18) i przed ostatnią kolejką spadli w grupie 8 eliminacyjnej do przyszłorocznych mistrzostw Europy na ostatnie miejsce. W efekcie Polacy w ostatniej kolejce musieli wygrać przed własną publicznością z Rumunią, by zapewnić sobie awans. Remis sprawiłby, że Biało-Czerwoni musieliby liczyć na korzystne wyniki innych spotkań.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Legią? Kosecki: Otwórzmy drzwi i podziękujmy piłkarzom. Nic nie zdobyliście

Wielkie emocje w meczu Polska - Rumunia

Niedzielny mecz Polska - Rumunia lepiej rozpoczęli goście i wypracowali dwubramkową przewagę. Nasz zespół potrafił jednak odpowiedzieć i po serii trzech trafień z rzędu prowadzić 10:7. W końcówce tej części rywale odrobili część strat i na przerwę gospodarze schodzili tylko z jednobramkową zaliczką.

Polacy bardzo dobrze rozpoczęli drugą połowę. Po trafieniu Michała Daszka w 38. minucie prowadzili 21:18. Kilka dobrych interwencji miał w bramce Jakub Skrzyniarz, nieźle funkcjonowała obrona, a w ataku liderami byli rozgrywający Michał Olejniczak i leworęczny Andrzej Widomski. 180 sekund później sytuacja drużyny hiszpańskiego trenera Joty Gonzaleza była jeszcze lepsza. Olejniczak wykorzystał grę w przewadze i po indywidualnej akcji zdobył gola na 23:19.

Kilka błędów Polaków sprawiło jednak, ze w 46. minucie Rumunia po czterech golach z rzędu doprowadziła do remisu 24:24. Zdenerwowany Gonzalez wziął czas. Niewiele to jednak dało. W 49. minucie goście, którzy często w ataku wycofywali bramkarza i grali w siódemkę, po trafieniu z koła wygrywali 25:24. Niemoc strzelecką przełamał Daszek golem z karnego.

W końcówce doszło do wielkich emocji. W 59. minucie po golu Daniela Stanciuca Rumunia wyrównała na 29:29. Po chwili po trochę chaotycznej akcji, gola zdobył Widomski. 30 sekund przed końcem meczu trener gości wziął czas. W decydującej akcji Skrzyniarz 5 sekund przed syreną, odbił rzut rywala. Już po czasie Rumunia miała rzut wolny, ale trafił tylko w blok.

Zobacz: Szczęsny skradł show! Kosmos, prawdziwe kino, łzy. Tego nie pokazali w TV

W drugim meczu "polskiej" grupy Izrael przegrał u siebie z Portugalią 33:34 (15:17). W efekcie to Portugalczycy wygrali grupę, a drugie miejsce zajęli Polacy.

Polska - Rumunia 30:29 (15:14)

Tabela polskiej grupy: