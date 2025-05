Niespełna 38-letni Kamil Stoch zbliża się do końca swojej kariery w skokach. Stacja TVP Sport opublikowała zapowiedź wywiadu ze Stochem (zostanie on wyemitowany we wtorek, 27 maja o godz. 22.35), w którym mówił on o końcu kariery. - Nie chcę być jak Kasai. Myślę, że powiedziałem to już na tyle zrozumiale, że każdy wyciągnął wniosek, że to będzie mój ostatni sezon - powiedział Stoch.

Decyzję Stocha skomentował Apoloniusz Tajner, były trener Adama Małysza i były prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

- To, co mi pierwsze przyszło do głowy to, że jest to bardzo naturalne, że Kamil skończy karierę po nadchodzącym sezonie — po igrzyskach olimpijskich. W takim wieku utrzymywać się przez tyle lat na tak wysokim poziomie to naprawdę byłoby trudno, żeby to kontynuować. Według mnie to jest naturalna sytuacja i uważam, że Kamil podjął dobrą decyzję - przyznał Apoloniusz Tajner w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Dodał on również, że wierzy w sukces Stocha na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, które odbędą się w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

- W igrzyskach naprawdę wierzę w jego sukces. Nastąpiła zmiana na stanowisku trenera kadry i wróciła dobra atmosfera. Tu już się wiele nie wytrenuje, natomiast można wzmocnić ten fundament i na to liczę. Znam Maćka Maciusiaka, jest Michal Doleżal i jest w tej grupie duża wiara. Trzeba przekuć to wszystko, co zrobili z Thurnbichlerem, na sukces. Potrzeba trochę chytrości, warsztatu trenerskiego i powinno się to udać - dodał Tajner.

- A czy teraz widzi pan kogoś, kto mógłby zastąpić Stocha tak, jak on zastąpił Małysza? - został spytany Tajner.

- Jeszcze takiego zawodnika nie ma, by można było mówić o zmianie pokoleniowej. Ale myślę, że teraz ta zmiana trenerska spowoduje, że rozwijać się będzie Paweł Wąsek. Wierzę również Kacpra Juroszka. Ma podobne parametry do Piotra Żyły i bardzo w niego wierzę. Cieszę się, że trafił do kadry A. Jest też Zniszczoł, który technicznie jest perfekcyjny. Musi tylko wzmocnić parametry fizyczne i będzie dobrze. Jestem spokojny o polskie skoki - przyznał Tajner.

Nowy sezon Pucharu Świata w skokach ruszy 21 listopada od konkursu w Lillehammer.