Wciąż nie wiadomo, czy Wojciech Szczęsny będzie grał w Barcelonie w kolejnym sezonie. Umowa Polaka wygasa z końcem tego sezonu, a na stole pojawiła się propozycja z nowym, dwuletnim kontraktem. Jak Szczęsny przekazał w wywiadzie z Canal+ Sport, decyzję podejmie w porozumieniu z żoną. Z dużym prawdopodobieństwem, w nowym sezonie Szczęsny byłby zmiennikiem Marc-Andre ter Stegena. - Dla mnie to nowa sytuacja, ale myślę, że mogę to zaakceptować. Ale nie to będzie decydowało - komentował Szczęsny.

Co za wieści ws. Ter Stegena. Wszystko jednak zależy od Szczęsnego

Dziennik "El Espanol" poświęcił artykuł sytuacji bramkarzy w Barcelonie. Z niego możemy się dowiedzieć, że ter Stegen nie radzi sobie po powrocie do gry. "Ter Stegen ma już 33 lata i w meczach, które rozegrał, pokazał, że nie jest jeszcze w pełni sprawny. W meczu z Villarrealem nie zanotował żadnej interwencji. Istnieją wątpliwości co do jego występów. Jak pokazał mecz z Interem Mediolan, świetny bramkarz jest niezbędny" - czytamy w artykule.

Hiszpańscy dziennikarze zwracają też uwagę na dylemat ze Szczęsnym. Ewentualna odmowa Polaka zmieni plany transferowe Barcelony. "To, czy Deco zajmie się poszukiwaniem bramkarza na rynku, będzie zależało od decyzji Szczęsnego. Szczęsny nie wie jeszcze, czy przedłuży kontrakt. Teraz będzie musiał zdecydować z żoną, co zrobić - czy przenieść się do kontemplacyjnego życia w Marbelli, czy nadal bronić bramki Barcy. Klub ma nadzieję, że Szczęsny przedłuży kontrakt" - pisze "El Espanol".

Bramkarz Espanyolu był kibicem Barcelony. Może kosztować zaledwie 15 mln euro

W tym artykule nie zabrakło tematu Joana Garcii z Espanyolu. Aktualna klauzula wykupu wynosi 25 mln euro. Jeżeli bramkarz zostanie powołany do reprezentacji Hiszpanii, ona wzrośnie o pięć mln. W przypadku spadku Espanyolu klauzula spadnie do 15 mln euro. Aby tak się stało, Espanyol musi przegrać z Las Palmas, a Leganes musi wygrać z Realem Valladolid. "El Espanol" podaje, że rodzina Garcii kibicuje Barcelonie, a sam Joan był jej kibicem w dzieciństwie.

Wygląda jednak na to, że Garcii bliżej do transferu do Premier League. "Tego lata, Garcia odejdzie. Jest na radarze Barcelony, ale też chce go połowa Europy. Bardziej dąży do podpisania kontraktu z klubem Premier League" - czytamy. Jeżeli Szczęsny nie przedłuży umowy, a Garcia trafi do Anglii, to na liście życzeń Barcelony jest Lucas Chevalier z Lille i Bart Verbruggen z Brighton.