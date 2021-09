To już pewne! Leo Messi opuści kolejny mecz PSG z powodu kontuzji

Tydzień temu na Parc des Princes Paris Saint-Germain pokonało Olympique Lyon 2:1.W trakcie spotkania doszło do przykrej sceny, która może wskazywać na konflikt w drużynie. Doszło do niej w 76. minucie spotkania. Mauricio Pochettino zdecydował się na zdjęcie z boiska Leo Messiego i zastąpienie go Achrafem Hakimim. Messi przy linii bocznej przytulił zmieniającego go kolegę, ale gdy zmierzał na ławkę, zignorował trenera, który chciał mu podziękować za grę. Obaj panowie wykrzyczeli do siebie kilka słów, po czym piłkarz usiadł na ławce. Całą sytuację wychwyciły kamery telewizyjne. Na zdjęciach widać także, że nawet koledzy byli zdziwieni takim zachowaniem Messiego. Jak się okazało, decyzja Pochettino związana była ze stanem zdrowia zawodnika. Chodzi o stłuczenie lewego kolana.

Messi doznał kontuzji, co w oficjalnym komunikacie potwierdził klub. Argentyńczyk nie zagrał w środowym meczu PSG z Metz w lidze. Teraz okazuje się, że opuści także sobotnie starcie z Montpellier. Wicemistrzowie Francji będą musieli radzić też bez takich graczy jak Marco Verratti i Sergio Ramos. Jaki jest cel Messiego? Wykurować się na prestiżowy mecz z Manchesterem City w Lidze Mistrzów.

PSG ma też inny kłopot

PSG rozegrało w tym sezonie dziewięć meczów (w tym siedem ligowych), a Wloch zagrał tylko w dwóch. "Gigi Donnarumma już się nie uśmiecha. Jest nieszczęśliwy" - pisze "Corriere dello Sport". Okazuje się, że nie tylko trener stawia na Keylora Navasa. Stronę Kostarykanina trzyma także silna grupka z Ameryki Południowej. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.