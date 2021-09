Króciutko. Mauricio Pochettino reaguje na zachowanie Leo Messiego

W niedzielę na Parc des Princes w Paryżu doszło do hitowego starcia, które rozgrzewało od kilku dni całą Francję. W derbowym spotkaniu Paris Saint-Germain pokonało Olympique Lyon 2:1. Dla paryżan było to bardzo trudno spotkanie, choć od samego początku na boisku zobaczyliśmy niesamowite trio - Neymar, Kylian Mbappe i Lionel Messi.

W trakcie spotkania doszło do przykrej sceny dla wszystkich kibiców PSG, która może wskazywać na konflikt w drużynie. Doszło do niej w 76. minucie spotkania. Trener gospodarzy Mauricio Pochettino zdecydował się na zdjęcie z boiska Leo Messiego i zastąpienie go Achrafem Hakimim.

Gdy Argentyńczyk schodził z boiska, był ewidentnie niepocieszony decyzją szkoleniowca. Szczególnie że nie był to dla niego najlepszy mecz, ponieważ zmarnował kilka dogodnych sytuacji do strzelenia bramki. Messi przy linii bocznej przytulił zmieniającego go kolegę, ale gdy zmierzał na ławkę, zignorował trenera, który chciał mu podziękować za grę. Obaj panowie wykrzyczeli do siebie kilka słów, po czym piłkarz usiadł na ławce. Całą sytuację wychwyciły kamery telewizyjne. Na zdjęciach widać także, że nawet koledzy byli zdziwieni takim zachowaniem Messiego.

"Nie ma żadnych problemów"

Po spotkaniu Pochettino odniósł się do swojej decyzji i sytuacji, jaka miała miejsce. - Myślę, że każdy wie, że w 35-osobowym składzie mamy mnóstwo wspaniałych piłkarzy. Musimy podejmować decyzje dotyczące nie tylko pierwszej jedenastki, ale też zmian, zachowując w pamięci, że najważniejsze jest dobro drużyny. Czasami te decyzje są pozytywne, czasami nie, ale od tego właśnie są trenerzy - powiedział Pochettino.

- Nasze decyzje nie zawsze podobają się zawodnikom. Tu jednak nie było żadnych problemów. Spytałem Messiego, jak się czuje. Powiedział, że dobrze, że nie ma żadnych problemów - dodał Argentyńczyk.

PSG pokonało Lyon 2:1 w dramatycznych okolicznościach, decydującego gola strzelając w doliczonym czasie gry a sprawą Mauro Icardiego. Po sześciu kolejkach zespół Pochettino prowadzi w tabeli z kompletem punktów.