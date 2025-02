Oto co trener Interu powiedział o Zalewskim. Poszło w świat

W sobotni wieczór Inter Mediolan oficjalnie potwierdził transfer Nicoli Zalewskiego z Romy. Polak został wypożyczony do końca sezonu 24/25, a Inter ma opcję wykupu za 6,5 mln euro. W klubie trwała walka z czasem, by zarejestrować Zalewskiego jako piłkarza Interu jeszcze przed niedzielnymi derbami. Finalnie wszystko się udało, a Zalewski dołączył do drużyny zgromadzonej w ośrodku treningowym Appiano Gentile.

REKLAMA

Zobacz wideo Nicola Zalewski na zakręcie. Żelazny: On ma problemy nie tylko z trenerem

Szybko Zalewski znalazł się w kadrze Interu i miał szansę na debiut w derbach Mediolanu, bez ani jednego treningu z nowymi kolegami. Zalewski wszedł na boisko w 76. minucie w miejsce Federico Dimarco. -Niesamowita historia napisana tutaj w derbach Mediolanu. Zastanawialiśmy się, czy Zalewski w ogóle się pojawi na boisku. A tymczasem Zalewski ma wejście smoka do Interu. Proszę spojrzeć na pracę, jaką wykonał w tej akcji - mówili komentatorzy Eleven Sports.

Zalewski zgrał piłkę klatką piersiową w polu karnym Milanu do Stefana de Vrija. Holender świetnie odnalazł się w strefie i strzelił gola na 1:1. "Nicola Zalewski w lepszym meczu nie mógł zadebiutować w barwach Interu Mediolan. Polski skrzydłowy zagrał kwadrans w wielkich derbach Mediolanu i od razu popisał się asystą" - napisał Paweł Matys ze Sport.pl w relacji pomeczowej.

Inzaghi naprawdę powiedział to o Zalewskim. "Brakowało nam tego"

O występie Zalewskiego wypowiedział się Simone Inzaghi. Co dobrego powiedział o Polaku? - Zalewski wszedł dobrze w mecz. To jakościowy piłkarz, którego nam brakowało. Cieszę się, że go mam w zespole. Wyraźnie nam pomoże w tym sezonie. Od razu był dla mnie dostępny. Moim zdaniem potrzebowaliśmy zawodnika o takiej charakterystyce jak Zalewski. Bardzo dobrze się u nas zaaklimatyzuje, bo ma niezwykłych kolegów z zespołu - przekazał trener Interu.

Zobacz też: Dwie minuty wstrząsnęły Legią! Co za mecz w Ekstraklasie

- W pierwszej połowie nie chcieliśmy dopuścić do kontrataków, a jeden z nich kosztował nas stratę gola. Mogliśmy lepiej przesuwać piłkę i grać lepiej, ale to derby i nasz 17. mecz w ciągu niecałych dwóch miesięcy. Kontynuujmy naszą pracę dalej w taki sposób - dodał Inzaghi, odnosząc się do wyniku derbów.

Inzaghi otrzymał pytanie nt. Zalewskiego podczas pomeczowej konferencji prasowej. - Zalewski ma osobowość. Może grać na lewej i prawej stronie, jest obunożny, a przede wszystkim to skromny facet. Śledziłem jego poczynania i lubię jego profil. Będzie dla nas dużym wsparciem - odpowiedział Inzaghi.

Niewykluczone, że Zalewski mógłby zadebiutować w wyjściowym składzie Interu w poniedziałek 10 lutego, kiedy to Inter zagra na wyjeździe z Fiorentiną. To dzięki temu, że Denzel Dumfries zobaczył żółtą kartkę w derbach Mediolanu i musi pauzować w kolejnym spotkaniu.