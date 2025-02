Katastrofa Manchesteru City! Ależ łomot w Premier League

W ostatnich miesiącach Manchester City przeżywa wielki kryzys. Pod koniec zeszłego roku mistrzowie Anglii seryjnie przegrywali mecze lub gubili we wszystkich rozgrywkach. Poskutkowało to tym, że rzutem na taśmę utrzymali się w Lidze Mistrzów. Po wygranej 3:1 z Club Brugge ekipa Pepa Guardioli zagra w play-offach przeciwko Realowi Madryt.

REKLAMA

Zobacz wideo Zagranie Szczęsnego hitem sieci. Niewiarygodne, co wtedy zrobił [To jest Sport.pl]

Hit Premier League dla Arsenalu! Kosmiczny mecz

Za to w niedzielę 2 lutego piłkarzy City czekała niezwykle trudna przeprawa na krajowym podwórku. Przyjechali do Londynu, gdzie zmierzyli się z Arsenalem w hicie 24. kolejki Premier League. Wynik spotkania już w 2. minucie meczu otworzył Martin Odegaard. Koszmarny błąd w akcji bramkowej gospodarzy popełnił Manuel Akanji, który stracił piłkę tuż przed własnym polem karnym. Zgarnął ją Kai Havertz. Niemiec obsłużył Norwega, a ten skierował ją do niemal pustej siatki.

Zespół prowadzony przez Mikela Artetę rozkręcał się coraz bardziej. Niedługo później gola strzelił Gabriel Martinelli, jednak po natychmiastowej reakcji VAR-u został on anulowany. W międzyczasie goście sami generowali sobie problemy. Przykładem jest chociażby sytuacja z 23. minuty. Stefan Ortega podaje do krytego Mateo Kovacicia, wsadzając go na "piłkarską minę". Chorwat wywraca się na murawę, a piłkę przejmuje Havertz. Na szczęście dla City niemiecki napastnik uderzył fatalnie, tuż obok słupka, w bardzo dogodnej, stuprocentowej sytuacji. Dlatego został nazwany przez komentatorów Viaplay "bohaterem i antybohaterem pierwszej połowy".

Mistrzowie Premier League obudzili się tuż przed gwizdkiem oznaczającym przerwę. Nagle zaczęli grać zdecydowanie lepiej, co zaowocowało wyrównującą bramką Erlinga Haalanda z 55 minuty. Norweg po dośrodkowaniu Savinho idealnie strącił piłkę głową w kierunku dalszego słupka. Radość gości nie trwała zbyt długo, ponieważ dosłownie kilkadziesiąt sekund później Arsenal znów wyszedł na prowadzenie. Świetnym przejęciem w środku pola popisał się Thomas Partey. Ghańczyk wypracował sobie pozycję do strzału. Po jego uderzeniu futbolówka otarła się o plecy Johna Stonesa, co nadało jej idealnej rotacji. Potem zatrzepotała w bramce City.

Zobacz też: Transparent o Nowackiej na całą Żyletę. Oto co zrobili kibice Legii

Intensywność niedzielnego hitu stała na kosmicznym poziomie. Obie drużyny regularnie tworzyły sobie świetne okazje. W 62. minucie bramkę na 3:1 dla Arsenalu zdobył 18-letni Myles Lewis-Skelly. Podczas celebracji odwzorował... cieszynkę Haalanda. Nawet Kevin de Bruyne, który pojawił się na boisku w drugiej części gry, nie zdołał odmienić losów spotkania. Ekipa Jakuba Kiwiora triumfowała 5:1. Czwartego i piątego gola dołożyli kolejno Havertz i 17-letni Ethan Nwaneri po efektownym strzale z dystansu. Polak nie podniósł się z ławki rezerwowych. Dzięki wygranej Arsenal jest wiceliderem Premier League. Do pierwszego Liverpoolu traci sześć punktów. Za to Manchester City plasuje się na czwartym miejscu z 41 oczkami.

Arsenal - Manchester City 5:1

Bramki: 2' Martin Odegaard, 55' Erling Haaland, 56' Thomas Partey, 62' Myles Lewis-Skelly, 76' Kai Havertz, 90+3' Ethan Nwaneri