Hit we Włoszech odwołany! Wysłano helikopter na ratunek

W niedzielę 17 marca o godzinie 18:00 miał rozpocząć się jeden z hitów Serie A, czyli starcie pomiędzy Atalantą Bergamo a Fiorentiną. Spotkanie nie dojdzie jednak do skutku, o czym oficjalnie poinformowały władze ligi. "La Gazzetta dello Sport" informuje, że ma to związek z niebezpieczną sytuacją, do której doszło na kilka godzin przed spotkaniem. Dyrektor Fiorentiny Joe Barone przebywa w szpitalu na oddziale intensywnej terapii.

