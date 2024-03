Klamka zapadła. Oto co Juventus chce zrobić ze Szczęsnym. Media potwierdzają

Z końcem czerwca przyszłym roku wygasa kontrakt Wojciecha Szczęsnego z Juventusem. Chociaż pojawiały się doniesienia ws. możliwego przedłużenia umowy polskiego bramkarza, to ciągle nic takiego się nie wydarzyło. W związku z tym ciągle nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Szczęsnego w kolejnych sezonach.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski bez Lewandowskiego? Polacy mówią, jak jest

Juventus chce przedłużyć umowę z Wojciechem Szczęsnym, ale z obniżką pensji

Kolejne informacje nt. sytuacji Wojciecha Szczęsnego przyniosło piątkowe wydanie "Tuttosport". Gazeta przypomniała, że kontrakt Polaka oraz umowy Matti Perina i Carlo Pinsoglego wygasają w czerwcu 2025 roku. Dlatego w Turynie mają analizować możliwość pozyskania urodzonego w 2000 roczniku Marco Carnesecchiego z Atalanty.

"Tuttosport" zaznaczyło, że Juventus dalej byłby skłonny przedłużyć umowę ze Szczęsnym. Kością niezgody jest jednak kwestia wynagrodzenia. Polak chciałby dalej otrzymywać 6,5 miliona euro, a klub wolałby obniżyć pensję do 4,5 miliona euro, oferując umowę do 2027 lub 2028 roku. Jeśli jednak do porozumienia nie dojdzie, to klub ruszy po nowego bramkarza.

Z kolei Bianconerenews.it podkreśla, że 23-latek jest jednym z najbardziej utalentowanych bramkarzy, ale obecnie Juventus skupia się na wzmocnieniu środka pola, gdyż ma trzech golkiperów z kontraktem. Serwis podkreślił, że kwestia sprowadzenia bramkarza mogłaby zyskać na znaczeniu, gdyby pojawiła się dobra oferta za Wojciecha Szczęsnego bądź poprosiłby on o odejście. "W tej chwili nic takiego nie ma miejsca" - czytamy.

Wojciech Szczęsny jest piłkarzem Juventusu od lata 2017 roku. Przez ten czas rozegrał dla turyńskiego klubu 243 spotkania, w których wpuścił 225 bramek i zanotował 99 czystych kont. Wraz z Juventusem wygrał siedem trofeów - trzy mistrzostwa Włoch, dwa Puchary Włoch oraz dwa Superpuchary tego kraju. W obecnym sezonie 33-latek wystąpił w 26 spotkaniach, wpuszczając w nich 22 bramki i notując 11 meczów bez straty bramki.